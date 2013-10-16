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亚洲 | 2013年 10月 16日 星期三 12:44 BJT

中港个股：华能国际前三季境内发电量同比增4.6%，得益于炎夏

路透香港10月16日 - 中国最大发电商--华能国际电力股份有限公司 称，公司前三季度境内电厂总发电量同比增长4.6%，得益于夏季高温天气令用电需求增加。

华能周二晚间在联交所一份声明中称，截至9月底止前三季度境内发电量为2,339.53亿千瓦时，同比增长4.6%；而今年上半年的发电量同比下降0.46%。

华能表示，发电量增加主要由于今年迎峰度夏期间，全国大部分地区持续高温，用电负荷不断攀升，全国全社会用电量增速有所回升。

该公司于前三季度的售电量2,209.76亿千瓦时，同比升4.77%。

华能并称，根据最近国内电价调整，公司平均上网电价降低12.59元人民币/兆瓦时。这与去年平均结算电价454.19元/兆瓦时相比，下降2.8%。

华能H股早盘收跌0.5%，报8港元；其A股涨1.06%，报5.72元人民币。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)(here) (记者 雷美珍；审校 张喜良)
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