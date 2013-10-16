中港个股：华能国际前三季境内发电量同比增4.6%，得益于炎夏

澳洲股市：收盘小升0.1%，金融股涨势盖过电信股跌势影响
但澳洲电讯股价一度重挫8.6%至2012年以来新低，此前竞争对手TPG Telecom Ltd在手机频谱标售中胜出，将使该公司服务覆盖范围达到80%的人口。
路透香港10月16日 - 中国最大发电商--华能国际电力股份有限公司 称，公司前三季度境内电厂总发电量同比增长4.6%，得益于夏季高温天气令用电需求增加。
华能周二晚间在联交所一份声明中称，截至9月底止前三季度境内发电量为2,339.53亿千瓦时，同比增长4.6%；而今年上半年的发电量同比下降0.46%。
华能表示，发电量增加主要由于今年迎峰度夏期间，全国大部分地区持续高温，用电负荷不断攀升，全国全社会用电量增速有所回升。
该公司于前三季度的售电量2,209.76亿千瓦时，同比升4.77%。
华能并称，根据最近国内电价调整，公司平均上网电价降低12.59元人民币/兆瓦时。这与去年平均结算电价454.19元/兆瓦时相比，下降2.8%。
华能H股早盘收跌0.5%，报8港元；其A股涨1.06%，报5.72元人民币。（完）
但澳洲电讯股价一度重挫8.6%至2012年以来新低，此前竞争对手TPG Telecom Ltd在手机频谱标售中胜出，将使该公司服务覆盖范围达到80%的人口。
路透东京4月12日 - 日本公债价格周三上涨，指标10年期公债收益率(殖利率)小幅降至四个月低点，追随美债收益率走势，而日本央行缩减了购债操作规模。 指标10年期日本公债收益率 下降1.5个基点至0.020%，为12月1日以来最低水平。10年期日债期货 涨0.22点至150.90，稍早曾触及11月15日以来最高水准150.97。 美国公债收益率隔夜下滑，因市场担心法国总统竞选选情以及美国针对叙利亚和朝鲜可能采取的军事行动，刺激了避险需求。亚洲时段美债收益率继续下降。 美国10年期公债收益率 报2.290%，较周二纽约收盘位2.315%下滑。 日本央行周三亦削减对离到期日还余下三至五年的债券购买量，在常规标售中买入3,500亿日圆公债，低于前次的3,800亿日圆。 “整体来看，市场对日本央行的反应有限，因为市场聚焦的是美债，美债收益率似乎进入了一个新区间，”PineBridge Investments的固定收益投资主管Tadashi Matsuka
路透台北4月12日 - 台湾证券交易所周三资料显示，外资及陆资在台股转为买超28.86 亿台币，中止先前连四个交易日卖超共计65.14亿台币；上交易日修正后为卖超5.30亿台币 。 三大法人今日合计买超29.36亿台币，上交易日修正后为卖超21.90亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 4/12 +28.86 +29.36 4/11 -5.30r -21.90r 4/10 -11.71r -8.27r 4/7 -44.87 -46.99r 4/6 -3.25r -8.61r 4/5 +114.64r +136.15r 本月累计 +78.36 +79.73