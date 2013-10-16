中国经济：福布斯中国富豪榜折射经济转型，众多娱乐医药业富豪上榜

路透上海10月16日 - 福布斯杂志周三发布2013年中国富豪榜，400名上榜富豪中有168名身家超过10亿美元。除了传统的房地产、科技行业诞生相当多富豪外，文化娱乐、医药等行业亦涌现出不少富豪，亦有不少企业家被挤出富豪榜，折射出中国经济正经历的转型对不同企业及企业家的影响。

福布斯亚洲上海分社社长范鲁贤表示，“该榜单从根本上反映了今年中国经济中的很多增长领域，例如互联网、汽车、娱乐与房地产。”

今年雄踞榜首的是大连万达集团董事长王健林，他凭借860亿元人民币的净资产首次登上榜首，较上一年的488亿大幅提升，这有赖于中国房地产价格的回升以及他在国内外向娱乐领域的大举进军。排名第二的是去年首富、饮料业巨头宗庆后，其净资产达683亿元，较上年610亿元略有增长。

排名第三是中国最大搜索引擎公司百度 首席执行官李彦宏，由于百度股价在几项新收购后节节攀升，其财富猛增183亿元至677亿元。

国内另外两家互联网巨头--腾讯 和阿里巴巴IPO-ALIB.N的创始人，马化腾和马云，则分列今年富豪榜的第五位和第八位，其财富分别为622亿元和433亿元。腾讯股价一年内上涨逾五成及阿里巴巴即将上市估值提升，令这两位科技巨头的财富大涨，马化腾去年以403亿元财富排名第四，马云以214亿元排名第11位。

今年中国富豪榜上，有87位新面孔，同时这意味着有另外87位企业家落榜。福布斯中文版总编周健工指出，尽管中国经济增长速度今年继续放缓，但中国城镇化水平的加深对消费品和服务业、制药和医疗保健、文化娱乐，以及移动互联网等行业的快速成长依然是有利的，而这几个行业是中国创富运动中的重头戏。

上榜新贵中，国内可再生能源的领先企业--汉能控股集团董事长李河君最为突出，今年其直接位居第四位。