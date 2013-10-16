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亚洲 | 2013年 10月 16日 星期三 12:48 BJT

美国个股：苹果料于10月22日推出新的iPad

(本文由路透中文网编译提供)

路透旧金山10月15日 - 苹果 料于下周二推出新的iPad，与亚马逊 和三星 最新的平板电脑产品一决高下。

苹果周二向媒体发出10月22日活动的邀请函。AllThingsD上周首先报道10月22日活动的消息。

新的iPad料更轻、更薄，配备更加强大的处理器。（完）

(编译 李富强; 审校 程芳)
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