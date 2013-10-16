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亚洲 | 2013年 10月 16日 星期三 12:58 BJT

中国新债:联通公司周四将发行100亿元超短融，期限六个月

路透北京10月16日 - 中国联合网络通信有限公司周三公告称，将于周四(17日)在银行间债市簿记建档发行今年第四期超短期融资券，金额100亿元人民币，期限六个月(180天)。

中国第二大电信运营商--中国联通 是联通公司控股股东。

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日)

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中国联合网 350 100 6 10/17簿记建档 工商银行 AAA 10/21 10/22

络通信公司 光大银行

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参看详情，可点选上海清算所网站(here) (发稿 曹巍浩；审校 曾祥进)
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