中国期货：上海国际能源交易中心已在自贸区内启动注册--消息人士

澳洲股市：收盘小升0.1%，金融股涨势盖过电信股跌势影响
但澳洲电讯股价一度重挫8.6%至2012年以来新低，此前竞争对手TPG Telecom Ltd在手机频谱标售中胜出，将使该公司服务覆盖范围达到80%的人口。
路透上海10月16日 - 在上海自由贸易区内建商品期货交易平台的计划正得到快速落实。上海期货交易所一位消息人士周三对路透表示，上海国际能源交易中心的公司注册程序已经启动，未来除了原油期货外，上期所现有的能源期货品种亦有可能被纳入该平台交易。
“在(上海)自贸区内建立国际能源交易中心的计划我们已经开始落实了，新公司的注册工作正在进行中。”该消息人士称。
中国证监会上月在支持上海自贸区的政策措施中指出，拟同意上期所在自贸区内筹建上海国际能源交易中心股份有限公司，具体承担推进国际原油期货平台筹建工作。
另据上海证券报周三报导，该能源交易中心实质为一家全新的期交所，未来能源化工类商品的期货及期权等衍生品也有望在该平台上市交易。
在被问及上期所现有的沥青等能源类期货品种是否会被装入新交易平台时，该消息人士表示，“现有和未来拟上市的能源化工类期货品种都有可能。”
不过他亦指出，目前在上期所交易的有色金属等非能源类品种将不受影响，仍会在原有平台运行。
目前上期所共有11个期货品种挂牌交易，主要包括金属、能源和化工三大类。2012年，上期所成交量占全球商品期货与期权成交总量的11.43%，排名全球第四，其中螺纹钢、铜、天然橡胶的成交量排名同品种全球第一。 (完) (发稿 丁琦；审校 张喜良)
但澳洲电讯股价一度重挫8.6%至2012年以来新低，此前竞争对手TPG Telecom Ltd在手机频谱标售中胜出，将使该公司服务覆盖范围达到80%的人口。
路透东京4月12日 - 日本公债价格周三上涨，指标10年期公债收益率(殖利率)小幅降至四个月低点，追随美债收益率走势，而日本央行缩减了购债操作规模。 指标10年期日本公债收益率 下降1.5个基点至0.020%，为12月1日以来最低水平。10年期日债期货 涨0.22点至150.90，稍早曾触及11月15日以来最高水准150.97。 美国公债收益率隔夜下滑，因市场担心法国总统竞选选情以及美国针对叙利亚和朝鲜可能采取的军事行动，刺激了避险需求。亚洲时段美债收益率继续下降。 美国10年期公债收益率 报2.290%，较周二纽约收盘位2.315%下滑。 日本央行周三亦削减对离到期日还余下三至五年的债券购买量，在常规标售中买入3,500亿日圆公债，低于前次的3,800亿日圆。 “整体来看，市场对日本央行的反应有限，因为市场聚焦的是美债，美债收益率似乎进入了一个新区间，”PineBridge Investments的固定收益投资主管Tadashi Matsuka
路透台北4月12日 - 台湾证券交易所周三资料显示，外资及陆资在台股转为买超28.86 亿台币，中止先前连四个交易日卖超共计65.14亿台币；上交易日修正后为卖超5.30亿台币 。 三大法人今日合计买超29.36亿台币，上交易日修正后为卖超21.90亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 4/12 +28.86 +29.36 4/11 -5.30r -21.90r 4/10 -11.71r -8.27r 4/7 -44.87 -46.99r 4/6 -3.25r -8.61r 4/5 +114.64r +136.15r 本月累计 +78.36 +79.73