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亚洲 | 2013年 10月 16日 星期三 13:05 BJT

香港股市：下跌且成交温和，青蛙王子重挫26%

路透香港10月16日 - 中国股市表现不及亚洲周边股市，推动香港股市下跌，周三还可能创三周最大跌幅，因投资者对表现突出类股了结获利。

香港和中国大陆股市成交额仍温和，因美国是否会达成协议避免违约还不确定。

香港恒生指数 约跌0.4%至23,236.38点，恒生国企指数 亦跌0.4%。

青蛙王子 重挫26%，并早盘收盘前不久停牌。 (完)
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