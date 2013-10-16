中国证券：证监会否认外资公司可在上海自贸区发行股票传言

澳洲股市：收盘小升0.1%，金融股涨势盖过电信股跌势影响
但澳洲电讯股价一度重挫8.6%至2012年以来新低，此前竞争对手TPG Telecom Ltd在手机频谱标售中胜出，将使该公司服务覆盖范围达到80%的人口。
路透上海10月16日 - 针对近日可借道上海自由贸易区推出国际板的市场传言，中国证监会周三表示，目前尚无允许外资公司在上海自贸区发行股票的相关措施。
证监会微博称，“我会近期发布的《资本市场支持促进中国（上海）自由贸易试验区若干政策措施》中，没有包括允许符合资格的外资公司在上海自贸区内发行股票的相关措施。”
对于上述传言，上海证交所和上海股交中心此前均已做出澄清。上证所上周四发布微博称，上证所至今既未考虑、也未研究利用上海自贸区推出国际板。目前，国际板的推出仍无时间表。而上海股交中心亦否认其总经理曾表态“已成立工作小组研究自贸区国际板事宜”。
证监会9月底曾宣布数项举措支持上海自贸区建设，包括支持自贸区内符合条件的机构和个人按规定可双向投资于境内外市场；自贸区内企业的境外母公司可按规定在境内市场发行人民币债券；拟同意上海期货交易所在自贸区内推进国际原油期货平台筹建工作等。
近日市场流传国际板将推出及新股发行制度改革方案即将发布等利空传言，近期A股市场走势疲弱，沪综指 周三午后下跌1.5%。（完） (发稿 林琦; 审校 张喜良)
但澳洲电讯股价一度重挫8.6%至2012年以来新低，此前竞争对手TPG Telecom Ltd在手机频谱标售中胜出，将使该公司服务覆盖范围达到80%的人口。
路透东京4月12日 - 日本公债价格周三上涨，指标10年期公债收益率(殖利率)小幅降至四个月低点，追随美债收益率走势，而日本央行缩减了购债操作规模。 指标10年期日本公债收益率 下降1.5个基点至0.020%，为12月1日以来最低水平。10年期日债期货 涨0.22点至150.90，稍早曾触及11月15日以来最高水准150.97。 美国公债收益率隔夜下滑，因市场担心法国总统竞选选情以及美国针对叙利亚和朝鲜可能采取的军事行动，刺激了避险需求。亚洲时段美债收益率继续下降。 美国10年期公债收益率 报2.290%，较周二纽约收盘位2.315%下滑。 日本央行周三亦削减对离到期日还余下三至五年的债券购买量，在常规标售中买入3,500亿日圆公债，低于前次的3,800亿日圆。 “整体来看，市场对日本央行的反应有限，因为市场聚焦的是美债，美债收益率似乎进入了一个新区间，”PineBridge Investments的固定收益投资主管Tadashi Matsuka
路透台北4月12日 - 台湾证券交易所周三资料显示，外资及陆资在台股转为买超28.86 亿台币，中止先前连四个交易日卖超共计65.14亿台币；上交易日修正后为卖超5.30亿台币 。 三大法人今日合计买超29.36亿台币，上交易日修正后为卖超21.90亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 4/12 +28.86 +29.36 4/11 -5.30r -21.90r 4/10 -11.71r -8.27r 4/7 -44.87 -46.99r 4/6 -3.25r -8.61r 4/5 +114.64r +136.15r 本月累计 +78.36 +79.73