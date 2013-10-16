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亚洲 | 2013年 10月 16日 星期三 13:27 BJT

澳洲股市：小幅收高，市场期待美国能在最后关头达成协议

路透悉尼10月16日 - 澳洲股市周三略微收涨0.1%，市场益发期待美国政坛终将在最后关头达成协议避免债务违约。

美国参议院助手表示，参议院领导人正继续就上调举债上限以及政府临时拨款进行磋商，但周二料不会宣布协议。议员们表示，协议接近达成，但仍有细节待敲定。

澳洲股市S&P/ASX 200 index 上涨3.8点至5,262.9点，上日收高1.0%。(完)
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