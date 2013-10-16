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亚洲 | 2013年 10月 16日 星期三 13:52 BJT

中国新债：进出口行下周一将招标发行至多120亿元固息债，两及五年各半

路透上海10月16日 - 中国进出口银行周三公告称，将于下周一(21日)招标发行总额不超过120亿元人民币固息债，两年和五年期各半。

刊登在中国债券信息网的公告称，上述债券为该行今年第33和34期金融债，按年付息，均采用单一利率中标(荷兰式)招标方式。

以下为具体条款：

第33期 第34期

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招标金额 至多60亿元 至多60亿元

期限/计息方式 两年固息 五年固息

招标时间 10月21日14:00-15:00

招标方式 单一利率中标(荷兰式)

缴款日/起息日 10月24日 10月28日

分销期 10月21日-10月24日 10月21日-10月28日

上市日 10月30日 11月1日

基本承销额 无 无

手续费 发行总额0.05% 发行总额0.10%

-----------------------------------------------------------(完)

参看相关细节，请点选中国债券信息网(here) (发稿 李宏薇; 审校 林高丽)
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