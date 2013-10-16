《特写》中国“第一口奶”事件令厂家和医院如履薄冰

(本文由路透中文网编译提供)

路透上海10月16日（记者 Adam Jourdan） - 中国当局近期打击婴幼儿配方奶粉领域的腐败，吓得销售代表和医生之间不敢随便讲话，这遏制奶粉营销活动，并可能会影响到外资奶粉品牌的销售增长。

中国媒体大举抨击外资奶粉厂商向中国医务人员行贿、换取后者向新妈妈和孕妇推荐奶粉的做法，尤其是法国达能 。

达能本周称，将任命旗下多美滋在中国的新管理层。

中国市场对外资婴幼儿配方奶粉品牌具有巨大的吸引力，但中国当局近期的调查以及官媒相关报导，使得各品牌不得不收敛在医院的营销活动。

“自从‘第一口奶’事件曝光后，没有一家奶粉厂商的代表来我们这了。”上海一家大医院要求匿名的护士表示。

北京神农科信农业咨询称，尽管医院在中国整个婴儿配方奶粉销售中只占3%，但对厂家争取家长认准奶粉品牌非常重要。

该公司报告中指出，医生的推荐影响力最大，家长一旦选择了一个品牌，换品牌的可能性就很小。

一家与在华外资奶粉厂商厂合作的市场营销公司负责人称，奶粉厂商现在不得不改变营销和沟通策略，不能再那么侧重于医院。

这名负责人要求匿名，因近期中国官员对他的公司进行了审计，调查是否有与行贿有关的不当行为。

中国医疗行业腐败现象普遍，或许一定程度上与公立医院医护人员低工资有关。

2008年中国曝出三聚氰胺污染奶粉事件，这影响到国内厂家的声誉，外资奶粉品牌的市场份额则得到提升。据Rabobank数据，目前在中国的大城市，外资品牌婴儿配方奶粉的市占率接近80%。

今年9月，中国卫计委发布通知，严禁医疗机构及其人员向孕妇和婴幼儿家庭推销宣传母乳代用品。

上海一名实习医生称，他所在医院的负责人近期给所有医生发了短信，要求他们上报收受回扣的情况，以遏制这种行为。

一些医生称，他们知道或听说过医生因接受销售代表贿赂或礼物而被捕的事，很多人非常紧张。

咨询公司咨Bevmark的珀科（Tom Pirko）称，中国加强对商业行为的审查，可能会影响到外资婴儿配方奶粉厂商的营收和利润。（完）