中国经济：今年CPI控制在3%以内较乐观，明年略高但可控--发改委官员

欧股业绩：戴姆勒第一季获利跳增87%，因新款奔驰轿车销量飙升
路透法兰克福4月12日 - 德国汽车制造商戴姆勒提前公布的第一季获利好于预期，受新款奔驰(Mercedes-Benz/平治/宾士) E级轿车销售提振。
路透北京10月16日 - 中国国家发改委价格司副司长周望军周三表示，中国今年居民消费价格指数（CPI）同比涨幅控制在3%以内比较乐观，明年通胀略高但仍温和可控。
“明年CPI上涨压力可能要略大于今年，但仍然可以保持在温和可控区间。”周望军在一次论坛上表示。
他指出，明年物价温和可控，主要由于外需难有强劲增长，输入型压力不会太大；宏观政策保持连续性和稳定性；且国内主要农产品供应有保障。
国务院总理李克强上日表示，中国9月CPI同比增幅没有超过可控范围，今年有条件把CPI增长控制在3.5%左右。此前数据显示，受中秋和国庆“双节”等因素推动，中国9月CPI同比涨幅突破3%创七个月高位，不过，分析人士多预计整体物价仍将处在缓慢上行通道，并不具备大幅跳升的基础。
周望军还在论坛上称，将继续积极稳妥地推进资源环境价格改革，包括成品油质量升级，对生物质、太阳能光伏、垃圾发电等实行支持性价格政策，以及阶梯电价、水价、气价等。(完) (发稿 沈燕/乔艳红；撰写 宿泱韫; 审校 曾祥进)
路透法兰克福4月12日 - 德国汽车制造商戴姆勒提前公布的第一季获利好于预期，受新款奔驰(Mercedes-Benz/平治/宾士) E级轿车销售提振。
0702 GMT * 10日移动均线下移至1.0639，令欧元/美元汇率承压，在该水准下方看空 * 欧元重返2月低点1.0495的风险仍存，在到达那里之前是1.0570的支撑位 * 欧元正再度努力，试图站上日线云区(1.0585-1.0615) * 涨势消退，卖盘下移到10日移动均线附近 * 周二曾短暂站上云区，蜡烛图上形成了又一个十字星型态 * 欧元/美元日线图：http://reut.rs/2o3Rwb5 (编译 高琦 审校 王颖)
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