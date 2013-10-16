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亚洲 | 2013年 10月 16日 星期三 14:20 BJT

韩国汇市：韩元升至近九个月高点，受出口商美元卖盘扶助

路透首尔10月16日 - 韩元 周三在韩国国内市场收高，在投资人静待美国能否避免债务违约之际，出口商美元卖单推动韩元触及近九个月高位。

韩元兑美元 收报1,065.5，为1月23日以来最强水准，周二国内收报1,066.8。

外资在韩国股市继续买超，至周三已连续34个交易日买超，追平1998年初以来最长期连续买超，这为韩元提供了支撑。(完)

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