国际油市：布兰特原油守在110美元附近，美国参议院有望达成债务协议

“无庸置疑，将会达成协议，但只是能拖就拖，”OptionsXpress分析师Ben Le Brun表示。“对市场来说，这个问题仍是个疑虑，几个月后又再次出现。”

0555GMT时，布兰特原油期货 下跌0.13美元至109.83美元，上交易日收低1.14美元。美国原油期货 跌0.14美元至101.05美元，此前结算价跌1.20美元。

如果国会未能在周四前达成协议，届时从债券持有人到应领取失业补贴的人，都将暂时拿不到应得资金。但分析师警告称，政府债务违约或会紧随其后，从而导致美国金融行业冻结，并威胁全球经济。

惠誉周二警告称可能下调美国的AAA主权债信评等，指因美国在上调联邦债务上限问题上的政治边缘政策。

Le Brun表示，油价将会维持在当前水准，直到协议宣布为止。

在这之后的未来几周，油市和其他市场可能剧烈震盘，因为有就业报告等一堆数据因美国政府关门而暂停发布。

石油投资者也在等候世界大国和伊朗就伊朗核计划召开的会议结果。

路透技术分析师王涛表示，布兰特原油料将跌至每桶108.03美元，同时美国原油则下看98.15美元。(完)

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