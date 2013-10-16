国际油市：布兰特原油守在110美元附近，美国参议院有望达成债务协议

《汇市简讯》欧元/美元10日移动均线下移，若跌破则看空
0702 GMT * 10日移动均线下移至1.0639，令欧元/美元汇率承压，在该水准下方看空 * 欧元重返2月低点1.0495的风险仍存，在到达那里之前是1.0570的支撑位 * 欧元正再度努力，试图站上日线云区(1.0585-1.0615) * 涨势消退，卖盘下移到10日移动均线附近 * 周二曾短暂站上云区，蜡烛图上形成了又一个十字星型态 * 欧元/美元日线图：http://reut.rs/2o3Rwb5 (编译 高琦 审校 王颖)
“无庸置疑，将会达成协议，但只是能拖就拖，”OptionsXpress分析师Ben Le Brun表示。“对市场来说，这个问题仍是个疑虑，几个月后又再次出现。”
0555GMT时，布兰特原油期货 下跌0.13美元至109.83美元，上交易日收低1.14美元。美国原油期货 跌0.14美元至101.05美元，此前结算价跌1.20美元。
如果国会未能在周四前达成协议，届时从债券持有人到应领取失业补贴的人，都将暂时拿不到应得资金。但分析师警告称，政府债务违约或会紧随其后，从而导致美国金融行业冻结，并威胁全球经济。
惠誉周二警告称可能下调美国的AAA主权债信评等，指因美国在上调联邦债务上限问题上的政治边缘政策。
Le Brun表示，油价将会维持在当前水准，直到协议宣布为止。
在这之后的未来几周，油市和其他市场可能剧烈震盘，因为有就业报告等一堆数据因美国政府关门而暂停发布。
石油投资者也在等候世界大国和伊朗就伊朗核计划召开的会议结果。
路透技术分析师王涛表示，布兰特原油料将跌至每桶108.03美元，同时美国原油则下看98.15美元。(完)
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0702 GMT * 10日移动均线下移至1.0639，令欧元/美元汇率承压，在该水准下方看空 * 欧元重返2月低点1.0495的风险仍存，在到达那里之前是1.0570的支撑位 * 欧元正再度努力，试图站上日线云区(1.0585-1.0615) * 涨势消退，卖盘下移到10日移动均线附近 * 周二曾短暂站上云区，蜡烛图上形成了又一个十字星型态 * 欧元/美元日线图：http://reut.rs/2o3Rwb5 (编译 高琦 审校 王颖)
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但澳洲电讯股价一度重挫8.6%至2012年以来新低，此前竞争对手TPG Telecom Ltd在手机频谱标售中胜出，将使该公司服务覆盖范围达到80%的人口。