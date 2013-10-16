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亚洲 | 2013年 10月 16日 星期三 14:36 BJT

欧洲个股：瑞士再保险将投资最高4.25亿美元于李泽楷的保险事业富卫

路透香港10月16日 - 瑞士再保险 周三在声明稿中表示，已同意投资最高4.25亿美元于香港富商李泽楷旗下的保险事业富卫(FWD Group)。

声明称瑞士再保险初步将收购富卫12.3%股份，但涉及金额未透露；并将协助为富卫在亚洲的扩张计划提供资金。

瑞士再保险表示，其最终在富卫持有的权益份额，将视承诺资本的最后配置金额而定。

李泽楷是亚洲首富李嘉诚的幼子，去年以21亿美元现金收购荷兰国际集团(ING) 的香港、澳门和泰国保险业务，在其2007年退出后重新回归这个行业。今年8月那些业务更名为富卫(FWD)。(完) (编译 张若琪 审校 李婷仪)
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