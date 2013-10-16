中国股市：沪综指收跌1.8%，多重负面因素叠加概念板块退烧

《汇市简讯》欧元/美元10日移动均线下移，若跌破则看空
0702 GMT * 10日移动均线下移至1.0639，令欧元/美元汇率承压，在该水准下方看空 * 欧元重返2月低点1.0495的风险仍存，在到达那里之前是1.0570的支撑位 * 欧元正再度努力，试图站上日线云区(1.0585-1.0615) * 涨势消退，卖盘下移到10日移动均线附近 * 周二曾短暂站上云区，蜡烛图上形成了又一个十字星型态 * 欧元/美元日线图：http://reut.rs/2o3Rwb5 (编译 高琦 审校 王颖)
路透上海10月16日 - 中国股市沪综指周三收跌1.8%。今日消息面上多重负面因素叠加，令前期涨幅较多的自贸区等概念板块及中小盘股大幅调整，主题炒作退烧并拖累大盘也出现较大跌幅。分析师指出，大盘或进入一段调整期，才能蓄积再往上的空间。
沪综指 收报2,193.074点，跌40.338点或1.81%。上证A股今日成交额为1,378亿元人民币，上日为1,382亿元。
“今天的负面消息较多，前期经济数据的一些利空影响，市场的反应也并不充分，今天就借机发泄一下。”东北证券策略分析师杜长春称。
他并指出，概念板块在今天多重利空的影响下退烧，也是市场回归正常的需要，为后期再往上增加空间。
上证地产类指数 今日下跌4.24%，创业板指数p 收跌3.932%。
今日的负面因素主要有：美国债务上限谈判前市场的谨慎情绪，外资机构降低中国股市评级，有国内策略机构建议10月减仓，以及IPO征求意见稿本周可能发布等。
对于IPO(首次公开发行)何时重启，中国证监会发言人9月末曾表示，重启IPO必须与体制机制改革相结合，证监会正积极制定和准备新股发行体制改革的配套文件和技术措施。
沪深300指数 收跌1.87%，报2,421.371点；沪深300指数期货主力10月合约 尾盘报2,423.0点，跌1.46%，成交630,721手。(完)
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0702 GMT * 10日移动均线下移至1.0639，令欧元/美元汇率承压，在该水准下方看空 * 欧元重返2月低点1.0495的风险仍存，在到达那里之前是1.0570的支撑位 * 欧元正再度努力，试图站上日线云区(1.0585-1.0615) * 涨势消退，卖盘下移到10日移动均线附近 * 周二曾短暂站上云区，蜡烛图上形成了又一个十字星型态 * 欧元/美元日线图：http://reut.rs/2o3Rwb5 (编译 高琦 审校 王颖)
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但澳洲电讯股价一度重挫8.6%至2012年以来新低，此前竞争对手TPG Telecom Ltd在手机频谱标售中胜出，将使该公司服务覆盖范围达到80%的人口。