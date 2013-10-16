欧洲个股：ASML乐观看待明年上半年，因移动器材需求不减

欧股业绩：戴姆勒第一季获利跳增87%，因新款奔驰轿车销量飙升
路透法兰克福4月12日 - 德国汽车制造商戴姆勒提前公布的第一季获利好于预期，受新款奔驰(Mercedes-Benz/平治/宾士) E级轿车销售提振。
路透阿姆斯特丹10月16日 - 全球主要电脑晶片设备供应商ASML 预期明年上半年营收可望齐平今年下半年，拜智能手机和平板电脑需求所赐。
该公司被视为欧洲科技业情况的指标，其乐观的财测暗示制造业者押注消费者对最新移动器材的需求不减。
“我们预期明年上半年将会很不错，”该公司执行长Peter Wennink表示。
“移动器材的热潮还在继续当中。”
ASML表示，其预期明年上半年营收和今年下半年相当，如果该公司可以达成2013年全年营收预测目标52亿欧元，就表示下半年营收约为31.2亿欧元。
ASML公布第三季净利1.93亿欧元，营收13.18亿欧元，符合预测，因客户需求强劲。
路透调查分析师预期第三季净利1.97亿欧元，营收13.37亿欧元。
该公司重申全年财测，营收料为52亿欧元，当中包括去年收购Cymer所带来的贡献。(完) (编译 戴素萍 审校 于春红)
路透法兰克福4月12日 - 德国汽车制造商戴姆勒提前公布的第一季获利好于预期，受新款奔驰(Mercedes-Benz/平治/宾士) E级轿车销售提振。
0702 GMT * 10日移动均线下移至1.0639，令欧元/美元汇率承压，在该水准下方看空 * 欧元重返2月低点1.0495的风险仍存，在到达那里之前是1.0570的支撑位 * 欧元正再度努力，试图站上日线云区(1.0585-1.0615) * 涨势消退，卖盘下移到10日移动均线附近 * 周二曾短暂站上云区，蜡烛图上形成了又一个十字星型态 * 欧元/美元日线图：http://reut.rs/2o3Rwb5 (编译 高琦 审校 王颖)
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