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货币新闻 | 2013年 10月 16日 星期三 15:08 BJT

欧洲个股：ASML乐观看待明年上半年，因移动器材需求不减

路透阿姆斯特丹10月16日 - 全球主要电脑晶片设备供应商ASML 预期明年上半年营收可望齐平今年下半年，拜智能手机和平板电脑需求所赐。

该公司被视为欧洲科技业情况的指标，其乐观的财测暗示制造业者押注消费者对最新移动器材的需求不减。

“我们预期明年上半年将会很不错，”该公司执行长Peter Wennink表示。

“移动器材的热潮还在继续当中。”

ASML表示，其预期明年上半年营收和今年下半年相当，如果该公司可以达成2013年全年营收预测目标52亿欧元，就表示下半年营收约为31.2亿欧元。

ASML公布第三季净利1.93亿欧元，营收13.18亿欧元，符合预测，因客户需求强劲。

路透调查分析师预期第三季净利1.97亿欧元，营收13.37亿欧元。

该公司重申全年财测，营收料为52亿欧元，当中包括去年收购Cymer所带来的贡献。(完) (编译 戴素萍 审校 于春红)
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