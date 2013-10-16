台湾债市：五年券殖利率收低，交易商短线心态偏多

澳洲股市：收盘小升0.1%，金融股涨势盖过电信股跌势影响
但澳洲电讯股价一度重挫8.6%至2012年以来新低，此前竞争对手TPG Telecom Ltd在手机频谱标售中胜出，将使该公司服务覆盖范围达到80%的人口。
* 市场认为美国财政问题有望解决 * 交易商短线心态偏向积极 * 明日指标五年债料落1.135-1.165%区间 路透台北10月16日 - 台湾指标五年公债102/11 殖利率周三收低。场上见 交易商短线刻意偏多操作，营造五年债走多气氛，有效带动成交量放大，盘中殖利率一度跌 破1.15%的标债压力区。不过交易员认为1.15%下方解套卖压沉重，殖利率下行空间有限，波 段先测1.14%。 市场交易员表示，外界一般预料美国近日将可望暂时解决财政问题，但台债市场已暂时 将美国债务问题淡化，认为该议题在本周已逐渐为市场消化，交易商暂时回归本地债市的筹 码攻防，在殖利率欲弹不易的情况下，转而反向测试殖利率走低的可能性，并于今日带动一 波下探攻势。 〞现在气氛相对没那么空，有些交易商比较积极，就把殖利率带下来了。〞一位银行交 易员表示。 另一证券商交易员认为，在1.15%下方的解套卖压仍待消化，技术面来看1.15%下方的空 间也不大，明日要先看1.15%是否有效突破站稳，再进一步看殖利率跌幅。 在未来两周到期的美国国库券收益率周三跳涨，因担忧政府将延后偿付，尽管国会议员 暗示在周四限期前将可能达成上调举债上限的协议。指标10年期美债 价格跌9/3 2，收益率报2.726%，较周五尾盘上升3.5基点。 收盘价 涨跌 报价(%) 区间(%) 成交值 幅 年期 期别 (基点 (亿台币) ) 5 102/11 -1.15 1.1560 1.1491-1.1601 130.0 10 102/10 -0.30 1.6730 1.6640-1.6750 12.5 交易员指出，在经过今日的放量交投后，将观察五年券的持券比重变化，并确认空单量 ，以做为下日交投的参考。 他们也指出，市场气氛偏多的营造也可在流动性较差的10年公债102/10 ， 及五年冷券102/2 上的交投见到，这两期券今日均有零星成交，且殖利率也同 向下滑。 〞看起来QE(美国量化宽松)不会在短期内退场，这使得交易商还是有一定的追价意愿。 〞一名证券商交易员说。 尽管五年债成交量今日有所放大，但银行端相较证券商交易意愿依旧低落，观望心态没 有改变，希望静待美国财政问题厘清后才有所动作。 美国参议院助手表示，参议院领导人正继续就上调举债上限以及政府临时拨款进行磋商 ，但周二料不会宣布协议。 30 102/9 没有成交 20 102/8 没有成交 15 102/1 没有成交 10 102/10 1.6730 5 102/11 1.1560 2 102/7 没有成交 (完) (记者 林妙容; 审校 林高丽)
但澳洲电讯股价一度重挫8.6%至2012年以来新低，此前竞争对手TPG Telecom Ltd在手机频谱标售中胜出，将使该公司服务覆盖范围达到80%的人口。
路透东京4月12日 - 日本公债价格周三上涨，指标10年期公债收益率(殖利率)小幅降至四个月低点，追随美债收益率走势，而日本央行缩减了购债操作规模。 指标10年期日本公债收益率 下降1.5个基点至0.020%，为12月1日以来最低水平。10年期日债期货 涨0.22点至150.90，稍早曾触及11月15日以来最高水准150.97。 美国公债收益率隔夜下滑，因市场担心法国总统竞选选情以及美国针对叙利亚和朝鲜可能采取的军事行动，刺激了避险需求。亚洲时段美债收益率继续下降。 美国10年期公债收益率 报2.290%，较周二纽约收盘位2.315%下滑。 日本央行周三亦削减对离到期日还余下三至五年的债券购买量，在常规标售中买入3,500亿日圆公债，低于前次的3,800亿日圆。 “整体来看，市场对日本央行的反应有限，因为市场聚焦的是美债，美债收益率似乎进入了一个新区间，”PineBridge Investments的固定收益投资主管Tadashi Matsuka
路透台北4月12日 - 台湾证券交易所周三资料显示，外资及陆资在台股转为买超28.86 亿台币，中止先前连四个交易日卖超共计65.14亿台币；上交易日修正后为卖超5.30亿台币 。 三大法人今日合计买超29.36亿台币，上交易日修正后为卖超21.90亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 4/12 +28.86 +29.36 4/11 -5.30r -21.90r 4/10 -11.71r -8.27r 4/7 -44.87 -46.99r 4/6 -3.25r -8.61r 4/5 +114.64r +136.15r 本月累计 +78.36 +79.73