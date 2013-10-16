台湾债市：五年券殖利率收低，交易商短线心态偏多

* 市场认为美国财政问题有望解决 * 交易商短线心态偏向积极 * 明日指标五年债料落1.135-1.165%区间 路透台北10月16日 - 台湾指标五年公债102/11 殖利率周三收低。场上见 交易商短线刻意偏多操作，营造五年债走多气氛，有效带动成交量放大，盘中殖利率一度跌 破1.15%的标债压力区。不过交易员认为1.15%下方解套卖压沉重，殖利率下行空间有限，波 段先测1.14%。 市场交易员表示，外界一般预料美国近日将可望暂时解决财政问题，但台债市场已暂时 将美国债务问题淡化，认为该议题在本周已逐渐为市场消化，交易商暂时回归本地债市的筹 码攻防，在殖利率欲弹不易的情况下，转而反向测试殖利率走低的可能性，并于今日带动一 波下探攻势。 〞现在气氛相对没那么空，有些交易商比较积极，就把殖利率带下来了。〞一位银行交 易员表示。 另一证券商交易员认为，在1.15%下方的解套卖压仍待消化，技术面来看1.15%下方的空 间也不大，明日要先看1.15%是否有效突破站稳，再进一步看殖利率跌幅。 在未来两周到期的美国国库券收益率周三跳涨，因担忧政府将延后偿付，尽管国会议员 暗示在周四限期前将可能达成上调举债上限的协议。指标10年期美债 价格跌9/3 2，收益率报2.726%，较周五尾盘上升3.5基点。 收盘价 涨跌 报价(%) 区间(%) 成交值 幅 年期 期别 (基点 (亿台币) ) 5 102/11 -1.15 1.1560 1.1491-1.1601 130.0 10 102/10 -0.30 1.6730 1.6640-1.6750 12.5 交易员指出，在经过今日的放量交投后，将观察五年券的持券比重变化，并确认空单量 ，以做为下日交投的参考。 他们也指出，市场气氛偏多的营造也可在流动性较差的10年公债102/10 ， 及五年冷券102/2 上的交投见到，这两期券今日均有零星成交，且殖利率也同 向下滑。 〞看起来QE(美国量化宽松)不会在短期内退场，这使得交易商还是有一定的追价意愿。 〞一名证券商交易员说。 尽管五年债成交量今日有所放大，但银行端相较证券商交易意愿依旧低落，观望心态没 有改变，希望静待美国财政问题厘清后才有所动作。 美国参议院助手表示，参议院领导人正继续就上调举债上限以及政府临时拨款进行磋商 ，但周二料不会宣布协议。 30 102/9 没有成交 20 102/8 没有成交 15 102/1 没有成交 10 102/10 1.6730 5 102/11 1.1560 2 102/7 没有成交 (完) (记者 林妙容; 审校 林高丽)