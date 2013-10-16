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亚洲 | 2013年 10月 16日 星期三 15:10 BJT

台湾债市：五年券殖利率收低，交易商短线心态偏多

* 市场认为美国财政问题有望解决
    * 交易商短线心态偏向积极
    * 明日指标五年债料落1.135-1.165%区间

    路透台北10月16日 - 台湾指标五年公债102/11 殖利率周三收低。场上见
交易商短线刻意偏多操作，营造五年债走多气氛，有效带动成交量放大，盘中殖利率一度跌
破1.15%的标债压力区。不过交易员认为1.15%下方解套卖压沉重，殖利率下行空间有限，波
段先测1.14%。
       
    市场交易员表示，外界一般预料美国近日将可望暂时解决财政问题，但台债市场已暂时
将美国债务问题淡化，认为该议题在本周已逐渐为市场消化，交易商暂时回归本地债市的筹
码攻防，在殖利率欲弹不易的情况下，转而反向测试殖利率走低的可能性，并于今日带动一
波下探攻势。

    〞现在气氛相对没那么空，有些交易商比较积极，就把殖利率带下来了。〞一位银行交
易员表示。
    
    另一证券商交易员认为，在1.15%下方的解套卖压仍待消化，技术面来看1.15%下方的空
间也不大，明日要先看1.15%是否有效突破站稳，再进一步看殖利率跌幅。
    
    在未来两周到期的美国国库券收益率周三跳涨，因担忧政府将延后偿付，尽管国会议员
暗示在周四限期前将可能达成上调举债上限的协议。指标10年期美债 价格跌9/3
2，收益率报2.726%，较周五尾盘上升3.5基点。 
    
         收盘价                  涨跌    报价(%)         区间(%)    成交值
                                   幅                             
 年期      期别                 (基点                             (亿台币)
                                    )                             
    5    102/11                 -1.15     1.1560   1.1491-1.1601     130.0
   10    102/10                 -0.30     1.6730   1.6640-1.6750      12.5
 
    交易员指出，在经过今日的放量交投后，将观察五年券的持券比重变化，并确认空单量
，以做为下日交投的参考。
    
    他们也指出，市场气氛偏多的营造也可在流动性较差的10年公债102/10            ，
及五年冷券102/2            上的交投见到，这两期券今日均有零星成交，且殖利率也同
向下滑。
    
    〞看起来QE(美国量化宽松)不会在短期内退场，这使得交易商还是有一定的追价意愿。
〞一名证券商交易员说。
    
    尽管五年债成交量今日有所放大，但银行端相较证券商交易意愿依旧低落，观望心态没
有改变，希望静待美国财政问题厘清后才有所动作。
    
    美国参议院助手表示，参议院领导人正继续就上调举债上限以及政府临时拨款进行磋商
，但周二料不会宣布协议。               
    
         30       102/9                     没有成交
         20       102/8                     没有成交
         15       102/1                     没有成交
         10      102/10                       1.6730
          5      102/11                       1.1560
          2       102/7                     没有成交
 (完) 

 (记者 林妙容; 审校 林高丽)
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