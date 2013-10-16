汽车产业：欧洲9月新车登记率从记录低点回升

澳洲股市：收盘小升0.1%，金融股涨势盖过电信股跌势影响
但澳洲电讯股价一度重挫8.6%至2012年以来新低，此前竞争对手TPG Telecom Ltd在手机频谱标售中胜出，将使该公司服务覆盖范围达到80%的人口。
路透法兰克福10月16日 - 英国汽车销量的猛增和额外一个工作日的原因提振欧洲9月汽车市场，进一步表明在跌至逾二十年低点后，欧洲车市需求正在慢慢触底回升。
欧洲汽车工业协会(ACEA)周三表示，9月欧洲新车登记率上升5.5%至119万辆，这是过去两年来第三个录得增长的月份。
不过9月欧盟内部的需求量却创下2003年开始统计以来，同月第二低水平。
希腊、爱尔兰和葡萄牙的汽车需求百分比增速达到两位数，表明受困的欧元区二线国家有所复苏。
ACEA表示，今年前九个月欧洲新车登记率仍下跌4%至933万辆，因德国、意大利和法国以及荷兰需求低迷。(完) (编译 王洋; 审校 于春红)
但澳洲电讯股价一度重挫8.6%至2012年以来新低，此前竞争对手TPG Telecom Ltd在手机频谱标售中胜出，将使该公司服务覆盖范围达到80%的人口。
路透东京4月12日 - 日本公债价格周三上涨，指标10年期公债收益率(殖利率)小幅降至四个月低点，追随美债收益率走势，而日本央行缩减了购债操作规模。 指标10年期日本公债收益率 下降1.5个基点至0.020%，为12月1日以来最低水平。10年期日债期货 涨0.22点至150.90，稍早曾触及11月15日以来最高水准150.97。 美国公债收益率隔夜下滑，因市场担心法国总统竞选选情以及美国针对叙利亚和朝鲜可能采取的军事行动，刺激了避险需求。亚洲时段美债收益率继续下降。 美国10年期公债收益率 报2.290%，较周二纽约收盘位2.315%下滑。 日本央行周三亦削减对离到期日还余下三至五年的债券购买量，在常规标售中买入3,500亿日圆公债，低于前次的3,800亿日圆。 “整体来看，市场对日本央行的反应有限，因为市场聚焦的是美债，美债收益率似乎进入了一个新区间，”PineBridge Investments的固定收益投资主管Tadashi Matsuka
路透台北4月12日 - 台湾证券交易所周三资料显示，外资及陆资在台股转为买超28.86 亿台币，中止先前连四个交易日卖超共计65.14亿台币；上交易日修正后为卖超5.30亿台币 。 三大法人今日合计买超29.36亿台币，上交易日修正后为卖超21.90亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 4/12 +28.86 +29.36 4/11 -5.30r -21.90r 4/10 -11.71r -8.27r 4/7 -44.87 -46.99r 4/6 -3.25r -8.61r 4/5 +114.64r +136.15r 本月累计 +78.36 +79.73