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亚洲 | 2013年 10月 16日 星期三 15:15 BJT

汽车产业：欧洲9月新车登记率从记录低点回升

路透法兰克福10月16日 - 英国汽车销量的猛增和额外一个工作日的原因提振欧洲9月汽车市场，进一步表明在跌至逾二十年低点后，欧洲车市需求正在慢慢触底回升。

欧洲汽车工业协会(ACEA)周三表示，9月欧洲新车登记率上升5.5%至119万辆，这是过去两年来第三个录得增长的月份。

不过9月欧盟内部的需求量却创下2003年开始统计以来，同月第二低水平。

希腊、爱尔兰和葡萄牙的汽车需求百分比增速达到两位数，表明受困的欧元区二线国家有所复苏。

ACEA表示，今年前九个月欧洲新车登记率仍下跌4%至933万辆，因德国、意大利和法国以及荷兰需求低迷。(完) (编译 王洋; 审校 于春红)
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