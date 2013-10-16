《热点透视》英国招揽中资银行，监管双重标准恐引来麻烦

(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Dominic Elliott 编译 朱晓军

路透伦敦10月15日 - 英国财政大臣欧思邦正招揽中资银行前往英国拓展业务，但他在监管上面临双重标准的风险。欧思邦所憧憬的，是为中资银行铺平赴英之路后，将有助于伦敦成为全球离岸人民币交易中心。但是，他的计划缺乏一致性，这点令人担忧。

自金融危机发生以来，监管者已经努力调整银行结构，让银行的地区性业务能够以独立资本化子公司的方式运营。欧思邦的想法是，让中资批发银行仅以分行的形式在英国营业。这里有一个重要的技术概念：分行依赖于其母公司位于别处的资本。一家具备系统重要性的外资银行分行，如果没有独立的资本缓冲，一旦破产就可能给英国经济造成损害。中国可能会撤回资产，让债权人一无所获。

这种所谓的“子公司化”趋势源自雷曼兄弟(Lehman Brothers)的倒闭，当时资金逃离伦敦流向该银行的纽约总部。虽然英国央行不能迫使外国银行建立独立的资本化子公司，但是大部分具备系统重要性的金融机构都发现，不这样做就很难在英国开展业务。

幸运的是，中国五大国有银行--中国农业银行 、交通银行 、中国银行 、中国建设银行 和中国工商银行 全都开设了英国子公司。虽然并非所有中国银行都有系统性风险，但是英国监管者还是得保持警惕。

对于部分已进入英国没有资本化子公司的中资银行来说，尽管他们目前的规模小于中国五大国有银行，但是未来可能继续发展壮大。而且，中国政府的监管不透明是出了名的。英国央行旗下负责规范批发银行业的审慎监管局(PRA)，透过中国银监会只能对中资银行进行有限的评估。而中国银监会在2003年才成立，其能力尚未得到证明。