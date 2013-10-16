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市场报道 | 2013年 10月 16日 星期三 15:33 BJT

美国个股：摩根大通将支付1亿美元了结“伦敦鲸”丑闻相关诉讼--报导

路透10月15日 - 据媒体报导，摩根大通 已经同商品期货交易委员会(CFTC)达成协议，将支付1亿美元以了结关于“伦敦鲸”交易丑闻的指控。

华尔街日报引述消息人士称，CFTC料将运用多德-弗兰克金融法赋予它的新职权，对摩根大通肆意使用所谓的操控手段实施罚款。

摩根大通9月披露已接到CFTC的非正式通知，且后者拟建议对该行采取强制执行。

纽约时报引述知情人士报导，CFTC的和解方案可能最早于本周揭晓，将包括摩根大通承认一些不当行为。浏览纽约时报报导，请点选(r.reuters.com/wyf83v)

摩根大通一名发言人拒绝就报导置评。

摩根大通9月总计向英国与美国的四家监管机构支付9.2亿美元罚金，来了解“伦敦鲸”62亿美元衍生品交易亏损惹下的官司。 (完)
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