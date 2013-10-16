美国个股：摩根大通将支付1亿美元了结“伦敦鲸”丑闻相关诉讼--报导

欧股业绩：戴姆勒第一季获利跳增87%，因新款奔驰轿车销量飙升
路透法兰克福4月12日 - 德国汽车制造商戴姆勒提前公布的第一季获利好于预期，受新款奔驰(Mercedes-Benz/平治/宾士) E级轿车销售提振。
路透10月15日 - 据媒体报导，摩根大通 已经同商品期货交易委员会(CFTC)达成协议，将支付1亿美元以了结关于“伦敦鲸”交易丑闻的指控。
华尔街日报引述消息人士称，CFTC料将运用多德-弗兰克金融法赋予它的新职权，对摩根大通肆意使用所谓的操控手段实施罚款。
摩根大通9月披露已接到CFTC的非正式通知，且后者拟建议对该行采取强制执行。
纽约时报引述知情人士报导，CFTC的和解方案可能最早于本周揭晓，将包括摩根大通承认一些不当行为。浏览纽约时报报导，请点选(r.reuters.com/wyf83v)
摩根大通一名发言人拒绝就报导置评。
摩根大通9月总计向英国与美国的四家监管机构支付9.2亿美元罚金，来了解“伦敦鲸”62亿美元衍生品交易亏损惹下的官司。 (完)
路透法兰克福4月12日 - 德国汽车制造商戴姆勒提前公布的第一季获利好于预期，受新款奔驰(Mercedes-Benz/平治/宾士) E级轿车销售提振。
0702 GMT * 10日移动均线下移至1.0639，令欧元/美元汇率承压，在该水准下方看空 * 欧元重返2月低点1.0495的风险仍存，在到达那里之前是1.0570的支撑位 * 欧元正再度努力，试图站上日线云区(1.0585-1.0615) * 涨势消退，卖盘下移到10日移动均线附近 * 周二曾短暂站上云区，蜡烛图上形成了又一个十字星型态 * 欧元/美元日线图：http://reut.rs/2o3Rwb5 (编译 高琦 审校 王颖)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选