《汇市简讯》英镑/美元接近1.6000美元的期权行权价

《汇市简讯》欧元/美元10日移动均线下移，若跌破则看空
0702 GMT * 10日移动均线下移至1.0639，令欧元/美元汇率承压，在该水准下方看空 * 欧元重返2月低点1.0495的风险仍存，在到达那里之前是1.0570的支撑位 * 欧元正再度努力，试图站上日线云区(1.0585-1.0615) * 涨势消退，卖盘下移到10日移动均线附近 * 周二曾短暂站上云区，蜡烛图上形成了又一个十字星型态 * 欧元/美元日线图：http://reut.rs/2o3Rwb5 (编译 高琦 审校 王颖)
0655GMT
* 美元/英镑行权价在1.6000处的期权，是今日纽约时段到期的、最接近市场价位的期权
* 今日还有行权价在1.5900、1.6025、1.6050和1.6100的期权到期
* 美国就业数据尚未发布，市场最为关注国际劳工组织(ILO)失业率数据
* 预计9月请领失业金人数下降2.5万人
* 亚洲时段低点1.5967、周二低点1.5915以及1.5900均为支撑点位。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 朱晓军；审校 王洋)
0702 GMT * 10日移动均线下移至1.0639，令欧元/美元汇率承压，在该水准下方看空 * 欧元重返2月低点1.0495的风险仍存，在到达那里之前是1.0570的支撑位 * 欧元正再度努力，试图站上日线云区(1.0585-1.0615) * 涨势消退，卖盘下移到10日移动均线附近 * 周二曾短暂站上云区，蜡烛图上形成了又一个十字星型态 * 欧元/美元日线图：http://reut.rs/2o3Rwb5 (编译 高琦 审校 王颖)
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但澳洲电讯股价一度重挫8.6%至2012年以来新低，此前竞争对手TPG Telecom Ltd在手机频谱标售中胜出，将使该公司服务覆盖范围达到80%的人口。