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市场报道 | 2013年 10月 16日 星期三 15:37 BJT

《汇市简讯》英镑/美元接近1.6000美元的期权行权价

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* 美元/英镑行权价在1.6000处的期权，是今日纽约时段到期的、最接近市场价位的期权

* 今日还有行权价在1.5900、1.6025、1.6050和1.6100的期权到期

* 美国就业数据尚未发布，市场最为关注国际劳工组织(ILO)失业率数据

* 预计9月请领失业金人数下降2.5万人

* 亚洲时段低点1.5967、周二低点1.5915以及1.5900均为支撑点位。(完)

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