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货币新闻 | 2013年 10月 16日 星期三 15:33 BJT

泰国央行：一如预期维持政策利率在2.5%不变，称当前水平仍适宜

路透曼谷10月16日 - 泰国央行周三一如预期维持指标利率在2.50%不变，并表示：

* 政策委员会成员以6:0投票一致同意维持利率不变

* 当前政策利率仍然恰当；认为经济正在企稳，但增速慢于预期

* 将调降今年GDP和出口预估，通胀在放缓但仍处于目标区间内

* 随着全球经济条件改善，出口料将好转

* 全球经济正在好转，但风险犹存。(完)
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