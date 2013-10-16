泰国央行：一如预期维持政策利率在2.5%不变，称当前水平仍适宜

《汇市简讯》欧元/美元10日移动均线下移，若跌破则看空
0702 GMT * 10日移动均线下移至1.0639，令欧元/美元汇率承压，在该水准下方看空 * 欧元重返2月低点1.0495的风险仍存，在到达那里之前是1.0570的支撑位 * 欧元正再度努力，试图站上日线云区(1.0585-1.0615) * 涨势消退，卖盘下移到10日移动均线附近 * 周二曾短暂站上云区，蜡烛图上形成了又一个十字星型态 * 欧元/美元日线图：http://reut.rs/2o3Rwb5 (编译 高琦 审校 王颖)
路透曼谷10月16日 - 泰国央行周三一如预期维持指标利率在2.50%不变，并表示：
* 政策委员会成员以6:0投票一致同意维持利率不变
* 当前政策利率仍然恰当；认为经济正在企稳，但增速慢于预期
* 将调降今年GDP和出口预估，通胀在放缓但仍处于目标区间内
* 随着全球经济条件改善，出口料将好转
* 全球经济正在好转，但风险犹存。(完)
0702 GMT * 10日移动均线下移至1.0639，令欧元/美元汇率承压，在该水准下方看空 * 欧元重返2月低点1.0495的风险仍存，在到达那里之前是1.0570的支撑位 * 欧元正再度努力，试图站上日线云区(1.0585-1.0615) * 涨势消退，卖盘下移到10日移动均线附近 * 周二曾短暂站上云区，蜡烛图上形成了又一个十字星型态 * 欧元/美元日线图：http://reut.rs/2o3Rwb5 (编译 高琦 审校 王颖)
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但澳洲电讯股价一度重挫8.6%至2012年以来新低，此前竞争对手TPG Telecom Ltd在手机频谱标售中胜出，将使该公司服务覆盖范围达到80%的人口。