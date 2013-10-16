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亚洲 | 2013年 10月 16日 星期三 15:33 BJT

表格：外资在韩国股市买超1,972亿韩元，连续34天买超

路透首尔10月16日 - 韩国证券交易所周三公布，截至0720GMT，外资当日在韩国股市 买超1,972亿韩元，已连续34个交易日买超，期间累计买超11.828万亿(兆)韩元。

以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖超)：

日期 外资 机构投资人 散户

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10月16日 197.2 -136.7 -40.8

10月15日 323.3 -69.2 -184.3

10月14日 196.6 -243.9 57.0

10月11日 284.1 129.5 -275.0

10月10日 161.2 -310.6 158.6

10月8日 441.2 -430.9 27.0

10月7日 224.6 -163.2 -44.9

10月4日 422.0 -247.8 -152.2

10月2日 226.7 -226.7 21.0

10月1日 187.5 -27.4 -148.0

9月30日 112.0 -85.5 3.7

9月27日 224.3 -125.7 -93.6

9月26日 210.4 -96.7 -117.1

9月25日 240.5 -330.4 116.8

9月24日 77.8 -103.5 44.2

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本月以来 2,664.5 -1,726.8 -581.5

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今年以来 3,256.3 3,560.6 -5,108.8

---------------------------------------------(完)
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