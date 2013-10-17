香港数据：7-9月失业率为3.3%，连续三段期间持平

路透香港10月17日 - 香港政府周四公布，7-9月的失业率为3.3%，自4-6月来连续三段期间保持此水平。香港劳工市场在第三季仍然偏紧。

同时期就业不足率亦持平于1.5%，7-9月总就业人数较前三个月减少1,100人至3,750,100人。政府表示，就业人数减少是因为部份暑期工重返校园，总就业人数则继续录得可观的2.7%按年增长，劳工市场处于全民就业状态。

与6-8月比较，失业率的上升主要见于资讯及通讯业和社会工作活动业，而下跌则主要见于建造业和住宿服务业。就业不足率上升主要见于餐饮服务活动业和建造业，而下跌则主要见于艺术、娱乐及康乐活动业和清洁及同类活动业。

劳工及福利局局长张建宗表示，监于企业的招聘意欲大致维持正面，失业率在短期内可望保持于较低水平。然而，外围环境仍然不稳，全球经济前景正受美国货币政策的未来路向以及其在财政问题上的政治角力所衍生的变数困扰。政府会密切留意这些外围发展对本港经济及劳工市场的潜在影响。

失业率(%) 就业不足率(%)

*13年7-9月 3.3 1.5

13年6-8月 3.3 1.5

13年5-7月 3.3 1.5

13年4-6月 3.3 1.6

13年3-5月 3.4 1.6

13年2-4月 3.5 1.6

13年1-3月 3.5 1.6

12年12-13年2月 3.4 1.5

12年11-13年1月 3.4 1.6

12年10-12月 3.3 1.5

12年9-11月 3.4 1.4

12年8-10月 3.4 1.5

12年7-9月 3.3 1.6

12年6-8月 3.2 1.7

注: *初步数据.(完)

浏览香港数据相关新闻，请点选

浏览相关网站，请点选：(here) (记者 李珊珊; 审校 杨淑祯)