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亚洲 | 2013年 10月 16日 星期三 15:42 BJT

金属期市：铜价持平，观望美国政情进展

0709GMT基本金属价格：

金属 最新报价 变动 涨跌% 年初迄今涨跌%

LME期铜 7247.25 7.25 +0.10 -8.60

上海期铜 52220 40 +0.08 -9.47

COMEX期铜 3.30 -0.01 -0.24 --

LME期铝 1845.50 -3.50 -0.19 -10.89

上海期铝 14290 -50 -0.35 -6.88

LME期锌 1926.50 -2.50 -0.13 -6.64

上海期锌 14935 -610 -3.92 -3.92

LME期镍 13973.00 -27.00 -0.19 -18.55

LME期铅 2140.00 -3.00 -0.14 -8.55

上海期铅 14220.00 -25.00 -0.18 -6.75

LME期锡 23005.00 -70.00 -0.30 -1.69

LME/上海套利价差^ -521

注：上海期货交易所报价为元(人民币)/吨，LME报价为美元/吨，COMEX报价为美元/磅

上海和COMEX合约为交投最活跃的月份

^ 套利价差的计算方法为：伦敦三个月期铜价格换算为人民币并加上17%的增值税，再减去上海三个月期铜价格。(完)

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全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

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金属期市 LME库存变化 (编译 王翔琼；审校 于春红)
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