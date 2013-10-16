中国债市：利率互换明显回落，受七天回购利率大跌带动

路透上海10月16日 - 中国人民币利率互换(IRS) 周三明显回落，资金更趋宽裕令七天回购利率大跌，IRS亦跟随走低，短端跌幅略大一些。
交易员指出，回购利率破位下行显示市场对近期的资金面预期转好，不过考虑到资金利率中枢抬高后，回购利率在当前水平继续下降的空间亦有限，IRS进一步下行料受抑。
“一年的（IRS）已经比较低了，接近底部，没什么理由再往下了。““上海一银行交易员称。
他并认为，目前市场流动性较为宽裕，但现券在新债供给等不利因素的压制下难有起色，受此影响，预计IRS曲线仍会延续陡峭化的趋势。
银行间市场周三早盘七天期回购权加利率 大挫逾50个基点(bp)，而隔夜跌幅有限，二者点差由月初的超过100bp，缩减至目前的不足30bp。
以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):
三个月 一年 三年 五年 七年
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今日 3.8375/3.9409 3.8300/3.9125 3.9550/4.0350 4.0950/4.1825 4.1230/4.3690
上日 3.9540/4.0580 3.9347/4.0080 4.0500/4.1187 4.1680/4.2440 4.1837/4.4217
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变动 -0.1165/-0.1171 -0.1047/-0.0955 -0.0950/-0.0837 -0.0730/-0.0615 -0.0607/-0.0527
注: 以上数据均为按季度计算报价。
利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。
中国外汇交易中心统计数据显示，2013年9月人民币IRS成交的名义本金总额为1,586.49亿元，较8月的2,088.66亿元减逾两成。(完)
(发稿 边竞；审校 曾祥进)