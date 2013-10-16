中国债市：利率互换明显回落，受七天回购利率大跌带动

新兴汇市：多数亚币上涨，因地缘政治忧虑有所缓解

路透4月12日 - 亚洲新兴货币周三多上涨，因投资者对地缘政治紧张形势的疑虑有所缓解，不过市场对风险资产仍普遍持谨慎心态。 亚币也受助于美国公债收益率(殖利率)全线下挫的态势。 美国30年期公债收益率周二触及近三个月低位，因对法国总统大选的忧虑再现，且美国对叙利亚和朝鲜可能采取军事行动，激发对公债的避险需求。 韩元兑美元 连跌六日之后反转回升，因市场乐观预期地缘 政治危机不会如滚雪球般扩大。 “他们要在5月10日之前举行选举，政局趋于稳定意味着若地缘政治 没有火爆的局面，韩元存在潜在购入契机，”瑞穗银行资深分析师Vishnu Varathan表示。 “因此市场不会积极做空韩元，因为的确有一些乐观机会。” 泰铢 及坡元 受日圆 持续走强提振；日圆过去三 个交易日在避险买盘推动下上扬。 人民币兑美元 则是下跌约0.1%至6.898。 今日稍早公布的数据显示，中国3月工业生产者出厂价格指