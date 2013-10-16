香港股市：从近三周高位拉回并收低，青蛙王子重挫

《汇市简讯》欧元/美元10日移动均线下移，若跌破则看空
0702 GMT * 10日移动均线下移至1.0639，令欧元/美元汇率承压，在该水准下方看空 * 欧元重返2月低点1.0495的风险仍存，在到达那里之前是1.0570的支撑位 * 欧元正再度努力，试图站上日线云区(1.0585-1.0615) * 涨势消退，卖盘下移到10日移动均线附近 * 周二曾短暂站上云区，蜡烛图上形成了又一个十字星型态 * 欧元/美元日线图：http://reut.rs/2o3Rwb5 (编译 高琦 审校 王颖)
路透香港10月16日 - 香港股市周三收低，从近三周高点拉回，受内地股市疲弱表现拖累，亦因美国尚未达成避免债务违约的协议。
恒生指数 收低0.5%，报23,228.3点，恒生国企指数 下滑0.4%。
中国儿童个人护理产品品牌--青蛙王子 重挫25.7%，市值蒸发2.099亿美元。该公司成为一家卖空机构批评的最新一家香港上市中资企业。
青蛙王子股票在临近早盘收盘暂停买卖。 (完)
0702 GMT * 10日移动均线下移至1.0639，令欧元/美元汇率承压，在该水准下方看空 * 欧元重返2月低点1.0495的风险仍存，在到达那里之前是1.0570的支撑位 * 欧元正再度努力，试图站上日线云区(1.0585-1.0615) * 涨势消退，卖盘下移到10日移动均线附近 * 周二曾短暂站上云区，蜡烛图上形成了又一个十字星型态 * 欧元/美元日线图：http://reut.rs/2o3Rwb5 (编译 高琦 审校 王颖)
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但澳洲电讯股价一度重挫8.6%至2012年以来新低，此前竞争对手TPG Telecom Ltd在手机频谱标售中胜出，将使该公司服务覆盖范围达到80%的人口。