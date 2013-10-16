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货币新闻 | 2013年 10月 16日 星期三 16:22 BJT

香港股市：从近三周高位拉回并收低，青蛙王子重挫

路透香港10月16日 - 香港股市周三收低，从近三周高点拉回，受内地股市疲弱表现拖累，亦因美国尚未达成避免债务违约的协议。

恒生指数 收低0.5%，报23,228.3点，恒生国企指数 下滑0.4%。

中国儿童个人护理产品品牌--青蛙王子 重挫25.7%，市值蒸发2.099亿美元。该公司成为一家卖空机构批评的最新一家香港上市中资企业。

青蛙王子股票在临近早盘收盘暂停买卖。 (完)
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