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货币新闻 | 2013年 10月 16日 星期三 16:25 BJT

美国债市：一年期CDS升至75个基点，创2011年7月以来高位

一年期CDS在9月初时报仅仅6个基点，现在比五年期CDS高出38个基点。

当前CDS曲线倒挂，反映出投资者担忧可能的短期债务违约。CDS曲线倒挂被视为信贷压力的典型信号。(完)

(编译 田建华; 审校 杜明霞)
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