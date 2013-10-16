欧洲汇市：英镑兑欧元上扬，英国就业数据将左右走势

《汇市简讯》欧元/美元10日移动均线下移，若跌破则看空
0702 GMT * 10日移动均线下移至1.0639，令欧元/美元汇率承压，在该水准下方看空 * 欧元重返2月低点1.0495的风险仍存，在到达那里之前是1.0570的支撑位 * 欧元正再度努力，试图站上日线云区(1.0585-1.0615) * 涨势消退，卖盘下移到10日移动均线附近 * 周二曾短暂站上云区，蜡烛图上形成了又一个十字星型态 * 欧元/美元日线图：http://reut.rs/2o3Rwb5 (编译 高琦 审校 王颖)
英国央行在8月预计，失业率将在临近2016年底时跌至7%。但是一系列强劲经济数据的出炉，推动投资者对英国经济更加乐观，并将升息预期挪前。
周薪数据也即将发布，而且花旗银行货币分析师Valentin Marinov认为，薪资增长的几率已经上升。
“如果英国9月请领失业金人数再度下滑，以及8月失业率保持稳定，将可能引发市场推测薪资持续增长，支撑英国经济复苏和英镑走坚，”他称。
欧元兑英镑 下滑0.1%至0.8450英镑。欧元在上周五录得六周高点0.8510英镑。
英镑兑美元 持平于1.5997美元。市场预期美国国会将在最后时刻达成协议，避免违约并恢复政府运转。(完)
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0702 GMT * 10日移动均线下移至1.0639，令欧元/美元汇率承压，在该水准下方看空 * 欧元重返2月低点1.0495的风险仍存，在到达那里之前是1.0570的支撑位 * 欧元正再度努力，试图站上日线云区(1.0585-1.0615) * 涨势消退，卖盘下移到10日移动均线附近 * 周二曾短暂站上云区，蜡烛图上形成了又一个十字星型态 * 欧元/美元日线图：http://reut.rs/2o3Rwb5 (编译 高琦 审校 王颖)
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但澳洲电讯股价一度重挫8.6%至2012年以来新低，此前竞争对手TPG Telecom Ltd在手机频谱标售中胜出，将使该公司服务覆盖范围达到80%的人口。