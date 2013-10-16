版本:
中国
市场报道 | 2013年 10月 16日 星期三 16:31 BJT

欧洲汇市：英镑兑欧元上扬，英国就业数据将左右走势

英国央行在8月预计，失业率将在临近2016年底时跌至7%。但是一系列强劲经济数据的出炉，推动投资者对英国经济更加乐观，并将升息预期挪前。

周薪数据也即将发布，而且花旗银行货币分析师Valentin Marinov认为，薪资增长的几率已经上升。

“如果英国9月请领失业金人数再度下滑，以及8月失业率保持稳定，将可能引发市场推测薪资持续增长，支撑英国经济复苏和英镑走坚，”他称。

欧元兑英镑 下滑0.1%至0.8450英镑。欧元在上周五录得六周高点0.8510英镑。

英镑兑美元 持平于1.5997美元。市场预期美国国会将在最后时刻达成协议，避免违约并恢复政府运转。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

汇市主要消息预告 汇市技术面解析

全球汇市报导 汇率路透调查

所有外汇新闻 指标利率一览

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

英镑报导 澳元、新西兰元报导

加元报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 拉美货币报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 朱晓军；审校 隋芬)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐