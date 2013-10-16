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货币新闻 | 2013年 10月 16日 星期三 17:03 BJT

英国金融市场：英镑短暂升至一周高位，因英国就业数据强劲

路透伦敦10月16日 - 英国公布强劲就业数据后，英镑兑美元及欧元周三短暂升至一周高位，但随后回吐涨幅，因平均周所得数字较预期疲软。

数据公布后，英债期货触及三周低位，但几乎立即扳回跌幅。

英镑/美元 由1.6030美元升至1.6064。最新报1.6020，日内上涨0.15%。

欧元/英镑 由0.8444英镑跌至0.8428，之后回升至0.8449。

英债期货 缩减跌幅约10个跳动点，报109.32，日内下跌12个跳动点。(完)
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