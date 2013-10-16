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货币新闻 | 2013年 10月 16日 星期三 16:36 BJT

台湾央行：共发行521亿台币存单，发行余额增5亿

路透台北10月16日 - 台湾央行周三公布，今日共发行521亿台币存单，相较存单到期516亿台币，存单发行余额增5亿。

央行存单各天期发行金额如下：

天期 　利率% 金额(亿台币)

28天期 0.87 436.00

91天期 0.93 67.00

182天期 1.05 18.00

央行上日共发行1,294亿台币存单。

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额 为6兆(万亿)5,469.45亿台币。

拆款中心资料 显示，修正后周二超额准备为负32亿台币，累计超额准备为224亿，加计前期1%的超额准备为1,040亿台币。(完) (记者 詹静宜；审校 林高丽)
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