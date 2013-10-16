台湾央行：共发行521亿台币存单，发行余额增5亿

《汇市简讯》欧元/美元10日移动均线下移，若跌破则看空
0702 GMT * 10日移动均线下移至1.0639，令欧元/美元汇率承压，在该水准下方看空 * 欧元重返2月低点1.0495的风险仍存，在到达那里之前是1.0570的支撑位 * 欧元正再度努力，试图站上日线云区(1.0585-1.0615) * 涨势消退，卖盘下移到10日移动均线附近 * 周二曾短暂站上云区，蜡烛图上形成了又一个十字星型态 * 欧元/美元日线图：http://reut.rs/2o3Rwb5 (编译 高琦 审校 王颖)
路透台北10月16日 - 台湾央行周三公布，今日共发行521亿台币存单，相较存单到期516亿台币，存单发行余额增5亿。
央行存单各天期发行金额如下：
天期 利率% 金额(亿台币)
28天期 0.87 436.00
91天期 0.93 67.00
182天期 1.05 18.00
央行上日共发行1,294亿台币存单。
央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额 为6兆(万亿)5,469.45亿台币。
拆款中心资料 显示，修正后周二超额准备为负32亿台币，累计超额准备为224亿，加计前期1%的超额准备为1,040亿台币。(完) (记者 詹静宜；审校 林高丽)
0702 GMT * 10日移动均线下移至1.0639，令欧元/美元汇率承压，在该水准下方看空 * 欧元重返2月低点1.0495的风险仍存，在到达那里之前是1.0570的支撑位 * 欧元正再度努力，试图站上日线云区(1.0585-1.0615) * 涨势消退，卖盘下移到10日移动均线附近 * 周二曾短暂站上云区，蜡烛图上形成了又一个十字星型态 * 欧元/美元日线图：http://reut.rs/2o3Rwb5 (编译 高琦 审校 王颖)
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但澳洲电讯股价一度重挫8.6%至2012年以来新低，此前竞争对手TPG Telecom Ltd在手机频谱标售中胜出，将使该公司服务覆盖范围达到80%的人口。