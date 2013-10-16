中国债市：现券收益率冲高回落，资金宽及七年国债招标意外回暖刺激买需

路透上海10月16日 - 中国银行间债市周三现券收益率冲高回落；早盘收益率曾惯性上扬，但随后七天质押式回购利率大跌，资金面松动，加上七年国债招标意外回暖，均刺激二级买盘涌现，以短期融资券为代表的短端成交颇为活络。
“今天挺活跃的，一方面资金非常松，另外七年(国债招标)大家本来想象的会比较高，但结果还好，所以二级买盘挺踊跃的。”上海一券商交易员称。
他并指出，利率债供给过大，今日二级收益率虽然冲高回落，但总体交投弱于信用品种，而信用债中，尤其是短期融资券，在投资买盘支撑下，收益率有所下行。
中国银行间市场周三七天期回购权加利率 CN7DRP=CFXS 大挫逾50个基点(bp)，而隔夜跌幅有限，二者点差由月初的超过100bp，缩减至目前的不足30bp。
广发银行交易员吴思捷则提到，午后还有进出口行和农发行新债招标，虽然略高于预期，但对市况影响不大，“今天主要还是资金松和七年国债投标结果的影响，三年和七年国债买盘相比之前要活跃一点，应该是有一些海外客盘。”
周三全天共有670亿元人民币的利率债招标，其中财政部早间招标的300亿元七年期固息国债，加权中标利率为4.07%，基本符合此前4.08%的市场预测均值，其首场投标倍数更达2.48倍；
午后进出口行和农发行共有五只新债招标，期限含一年、两年、三年、五年和七年；其中除了一年期进出口行债中标利率低于预期外，其余均高于预期。
二级市场上，剩余期限为0.40年的铁路总公司短融041356003 最新成交价对应收益率为4.8799%，上日收盘在4.9001%。
五年期国债期货主力合约 收报94.012元人民币，涨0.07元，或0.07%，成交3,253手。
质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):
1天 7天
------------------------------
今日 3.0582 3.3406
上日 3.1222 3.8498
以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)
央票参考率 3.7920/3.7380
国债参考率报价 3.5890/3.5080
金融债参考率报价 4.4713/4.4163 (完)
欲浏览各债券品种基准券收益率报价,请点选
欲浏览其他期限国债回购利率报价,请点选
(发稿 丁淑琴； 审校)