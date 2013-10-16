更新版 1-中国货币市场：七天回购利率大挫与隔夜点差进一步收窄，续跌空间存疑

(新增收盘数据)

路透上海10月16日 - 中国银行间市场周三七天期回购权加利率 大挫逾50个基点(bp)，而隔夜跌幅有限，二者点差由月初的超过100bp，缩减至目前的不足30bp。

交易员指出，在明显偏低开盘价带动下七天回购利率大跌，抑制不少机构融出该期限资金愿意。若隔夜品种不能成功探至3%下方，七及14天等回购利率续跌动力应有限。

华北一银行交易员称，七天回购利率大挫，机构融出愿意受抑，“只有个别大行和股份制(银行)在出，别的大行看这个价格就不出了。”

他并表示，目前七天与隔夜回购利率点差已缩至不足30个bp低位水平，而下半年以来，隔夜品种很少跌破至3%以下。因此若隔夜持稳七天续跌空间将受限。另外，机构对下旬税款上缴仍心怀谨慎，回购利率跌势能否持续仍待观察。

7月以后，银行间市场隔夜回购加权利率多在3%-3.9%区间震荡，虽偶有至3%以下，但持续时间非常短暂。

但北京一银行交易员认为，下半年以来，现券和资金市场情绪变化更为频繁，回购利率下行即立致早盘利率互换走低。不排除在年内资金会宽松预期下，各期限回购利率仍有下行可能。

今日银行间市场质押式回购总成交量为5,952.69亿元，较上日的6,230.04亿元回落；其中隔夜品种成交4,521.12亿元，也较上日的4,760.61亿元小降。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间16:35 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交(亿元) -------------------------------------------------------------------

质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 3.0582 3.1222 -6.40 4,521.12

七天 3.3406 3.8498 -50.92 719.42

14天 3.3927 3.8392 -44.65 476.96

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 2.1000 2.1050 -0.50 1,945.27

七天 3.0000 3.3250 -32.50 240.64

14天 3.5050 3.6000 -9.50 38.73

回购定盘利率

其中:隔夜 3.0666 3.2100 -14.34 --

七天 3.3200 3.9200 -60.00 --

14天 3.3400 3.8700 -53.00 --

Shibor

其中:隔夜 3.0550 3.1170 -6.20 --

七天 3.3140 3.8450 -53.10 --

三个月 4.6654 4.6655 -0.01 --