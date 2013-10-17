中国公开市场：今日将不进行任何操作，本周净回笼445亿元

路透北京10月17日 - 业内人士周四透露，中国人民银行公开市场今日将不进行任何操作；据此计算，央行本周净回笼445亿元，结束此前连续两周净投放格局。

继周一小比例续做三年央票后，央行公开市场周二逆回购大幅缩量，致单日净回笼445亿元。鉴于资金面已从长假甫归来的压力中得以恢复，且当日有存款准备金清算退款辅助，面对央行抽水，市场流动性依旧不改向好格局。

央行公开市场上周延续净投放，但明显缩量至330亿元，以部分平滑国庆节前投放的大量资金到期，及缓解月初多数金融机构面临的补缴存款准备金压力。

为抑制过宽的流动性，春节后央行暂停逆回购，并重启了正回购操作，期限包括28天和91天，但主要以28天期为主。而随着热钱不断涌入，外汇占款大增，5月9日央行又重启央票发行，期限为三个月。

不过进入6月份，资金面紧张形势不断加剧，外汇占款趋减，央行先后暂停了正回购操作和央票发行，之后又于7月30日重启逆回购操作。同时7月又现创新之举，开始对部分已到期的三年期央票进行续发。(完)

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