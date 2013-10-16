全球贵金属：10月15日SPDR黄金持仓持平，iShares白银持仓减少0.52%

标题新闻：西班牙3月消费者物价指数(CPI)终值为上涨2.3%，符合路透调查预估；2月为涨3%
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路透10月16日 - 全球最大的黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周二的黄金持仓量较周一持平，同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust SLV 的持仓量下降0.52%。
以下为两支ETF的持仓量及变化情况：
名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减%
SPDR 28,586,470.3 10月15日 28,586,470.3 10月14日 0 0%
iShares 334,089,777.8 10月15日 335,824,218.2 10月14日 -1,734,440.4 -0.52%
浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据，请点击(www.exchangetradedgold.com/)
浏览ETF白银持仓量的详细内容，请点击(link.reuters.com/wux96h)(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 洪曦; 审校 李春喜)
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但澳洲电讯股价一度重挫8.6%至2012年以来新低，此前竞争对手TPG Telecom Ltd在手机频谱标售中胜出，将使该公司服务覆盖范围达到80%的人口。
0640 GMT * 英镑/美元周二收在日线云区和10日移动均线上方，令走势转为上行 * 从30日移动均线拉起的升势，料推动汇价重返30日波林格区间上缘水准1.2628 * 200日移动均线构成的阻力位接近此处，在1.2633 * 1.2494/95是周二/周三高点，高于10日移动均线切入位1.2469，目前已经成为支撑 * 空头失势，停止单设在1.2615 * 英镑/美元日线图：http://reut.rs/2onLt2V (编译 高琦 审校 张明钧)