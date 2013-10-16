更新版 1-台湾货币市场：短率持于低位，银行资金急待去化抢进短票市场

* 短率续徘徊低位

* 银行部分资金抢标短票

* 短票发票量偏少

记者 詹静宜

路透台北10月16日 - 台湾银行间短率周三续在低位徘徊。资金调度人士认为，目前整体银行间资金水位偏高，不过资金去化管道有限，令短率依旧贴近区间低位，部分银行资金抢进台电、中油短期票券，致得标利率低于市场预期。

他们表示，月中银行间资金拆入需求疲弱，纷纷急于扩展销钱管道，短票市场成为银行资金转进标的；而本周自周三起央行到期存单量减少，市场静待央行扩大冲销银行间隔夜拆款资金。

“现在缺钱的人少，拆入都很好拆!”一位本地大型银行资金调度人士说。

今日台电标售159天短期票券共38亿台币，得标利率区间落在0.763-0.773%；中油今日亦标售91天期短期票券共46.5亿台币，得标区间0.698-0.71%。交易员表示，由于银行资金难以有效去化，很多旗下有票券执照的银行都参与竞标，原本预估的得标区间低位都成了区间高位。

银行间隔夜拆款加权平均利率 收报0.387%，上日收在0.386%。今日区间在0.295-0.400%，上日在0.295-0.390%；一周拆款利率在0.380-0.430%，上日在0.380-0.430%。

**发票量偏少**

短票市场方面，大型票券商交易员表示，周三发票量偏少，今日发行量跟到期量大致持平，成交以到期续作为主，短票利率仍持稳在既有区间低位。

银行资金调度人士指出，发票量能持续偏低，让短票利率“下也下不去、上也上不来”，短票利率料维持在既有区间不变。

“银行还是要自给自足，买票消化资金，不会只靠央行冲销!”一大型票券交易员称。

今日银行间30天期短票利率主要交投区间在0.64-0.65%，与上日相同；两周期短票主要成交在0.64%。

台湾央行今日共发行521亿台币存单，相较存单到期516亿台币，存单发行余额增5亿。

本周央行存单到期总额为仅有5,300.15亿台币，本周余日落点为周四75.8亿及周五95亿。

拆款中心 资料显示，周三超额准备为75亿台币，累计超额准备为299亿，加计前期1%的超额准备为1,150亿台币。

**债券RP利率持于既有水准**

债券市场附买回(RP)成交利率周三持于既有水位。市场调度人士指出，今日投信端要券较为积极，部分投信的资金进出量亦大，但整体市场资金供应平稳，券源亦难增加，令利率持平上日。

一位证券商交易员表示，投信端今天询券热度较高，但市场券源贫乏难以改善，利率也几乎没有调整空间。不过部分此前利率仍承作在市场区间高端的证券商，已表示将于本周将高端利率下调，往市场利率集中区渐次靠拢。

〞这礼拜看来整体资金水位都不会变化太大，利率也不太会动。〞一证券商交易员说。

不过投信投顾公会日前公布的台湾境内基金统计资料显示，至9月底货币市场基金规模约7,876.39亿台币，较8月底的规模下滑约9.73%，整体基金规模亦自约2兆台币下滑至1.91兆台币，令市场人士好奇资金流向，及后续对RP利率市场的影响。

证券商的公债和公司债附买回利率稳在上交易日水位；10天期公债的附买回利率区间在0.59-0.60%，少数成交在0.58%；一个月期公司债RP利率主要交投在0.68-0.70%，和上日相同。