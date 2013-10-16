CNH市场动态：离岸人民币DF及CCS联袂飙升，在岸盘尾购汇引发谨慎

路透香港10月16日 - 香港离岸人民币即期汇价 周三延续日前强势升值势头，今日盘中再创历史新高，受在岸牵动及人民币流动性充裕等因素影响，离岸人民币兑美元一年期远汇（DF）及交叉货币互换（CCS）亦快速连袂走升至历史高点。

市场人士认为，最近三日在岸人民币即期市场快速升破6.10关口，打破了此前僵持了两个多月的僵局，离岸做多人民币热情亦被点燃，近期重点要看中国监管层有无干预迹象、美国在最后关头是否达成债务上限协议。交易员称今天在岸即期尾盘出现一波明显购汇，引发市场略有谨慎。

“最近监管层干预少了点，spot(即期)上来很快，激发了大家看多热情，一个劲的卖出美元兑人民币的远期利率协议和CCS，下午在岸即期从6.0970点到6.1055有小段下跌，市场场情绪有所谨慎，还在等央行进一步政策指引。”一位外资银行交易员称。

他并表示，离岸一年期人民币兑美元DF一直高于在岸约250个BP左右，若人民币兑美元DF进一步走升，可能会引发出口商在离岸大幅抛售美元的DF。

本地时间下午6:18时，离岸人民币 报6.0990，盘中最高见6.0933，盘中高点再创历史新高，上交易日在6.0963；盘中低点在6.1005。境内人民币 今日收在6.0995，与离岸价差仅5点子。

另一位中资银行交易员称，“今天市场有些疯狂了，一年期掉期下的太快了（美元兑人民币），离岸还是跟着在岸走，一年期DF比在岸高出250-300个bp，进出口公司离岸的套利空间很大，这两天亦有不少获利了结。”

他亦表示，在岸即期市场目前结汇力量还是很大，整体即期还是往上走，近期要密切观察央行干预程度，离岸结汇力量亦强，料离岸人民币小步升幅后会在目前这个水平保持，在岸即期则有可能会略有回调，但料近期购汇力量依然弱。

美元兑人民币远期外汇（DF）今日加速下跌，一年期远期外汇报 报6.1569/09，场内低见6.1435，创2011年9月30日至今低点。在岸的同年期远汇CNY1YOR= 报6.1345/91，场内低见6.1201，创历史低点。

周三美元兑日圆在亚洲交易时段上扬，市场寄望美国议员将很快达成协议，上调美国政府举债上限，从而避免美国违约。美元指数 略跌0.03%，报80.452，周二高见80.703，为9月18日以来最高。

人民币汇价冲破6.12历经了两个多月。在中国通胀小抬头，出口意外衰退背景下，惊现突破性走势。令有关人民币将走出一波明显升势、监管层有意扩大波幅的政策猜想迅速升温。 （完）

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