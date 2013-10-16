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货币新闻 | 2013年 10月 16日 星期三 19:13 BJT

中国农业：2013/14年度中国可能进口300-500万吨小麦--中粮集团总裁

路透北京10月16日 - 中粮集团总裁于旭波周三表示，当前市场年度中国可能进口300-500万吨小麦。

这一数字较其他预期低很多。由于作物受灾，海外交易商和分析师预计，2013/14年度中国小麦进口规模可能高达1,000万吨。 (完)

(编译 杜明霞；审校 王洋)
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