美股业绩:美国银行第三季净利为25亿美元，合每股盈余0.20美元

标题新闻：西班牙3月消费者物价指数(CPI)终值为上涨2.3%，符合路透调查预估；2月为涨3%
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路透10月16日 - 美国银行 公布：
* 第三季净利为25亿美元，合稀释后每股盈余0.20美元
* 第三季营收为217亿美元
* 美国银行估算，根据巴塞尔III其一级普通股资本充足率为9.94%，高于前一季的9.60%
* 以FTE为基础，美国银行第三季不计利息支出的总营收为217.4亿美元
* 美国银行第三季信贷损失拨备为2.96亿美元
分析师预估美国银行第三季每股盈余0.18美元，第三季营收为220.3亿美元--汤森路透I/B/E/S。(完)
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但澳洲电讯股价一度重挫8.6%至2012年以来新低，此前竞争对手TPG Telecom Ltd在手机频谱标售中胜出，将使该公司服务覆盖范围达到80%的人口。
0640 GMT * 英镑/美元周二收在日线云区和10日移动均线上方，令走势转为上行 * 从30日移动均线拉起的升势，料推动汇价重返30日波林格区间上缘水准1.2628 * 200日移动均线构成的阻力位接近此处，在1.2633 * 1.2494/95是周二/周三高点，高于10日移动均线切入位1.2469，目前已经成为支撑 * 空头失势，停止单设在1.2615 * 英镑/美元日线图：http://reut.rs/2onLt2V (编译 高琦 审校 张明钧)