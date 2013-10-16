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货币新闻 | 2013年 10月 16日 星期三 19:22 BJT

美股业绩:美国银行第三季净利为25亿美元，合每股盈余0.20美元

路透10月16日 - 美国银行 公布：

* 第三季净利为25亿美元，合稀释后每股盈余0.20美元

* 第三季营收为217亿美元

* 美国银行估算，根据巴塞尔III其一级普通股资本充足率为9.94%，高于前一季的9.60%

* 以FTE为基础，美国银行第三季不计利息支出的总营收为217.4亿美元

* 美国银行第三季信贷损失拨备为2.96亿美元

分析师预估美国银行第三季每股盈余0.18美元，第三季营收为220.3亿美元--汤森路透I/B/E/S。(完)
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