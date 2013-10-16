美股业绩:美国银行第三季净利为25亿美元，合每股盈余0.20美元

《汇市简讯》英镑/美元的涨势可能上探到波林格区间上缘

0640 GMT * 英镑/美元周二收在日线云区和10日移动均线上方，令走势转为上行 * 从30日移动均线拉起的升势，料推动汇价重返30日波林格区间上缘水准1.2628 * 200日移动均线构成的阻力位接近此处，在1.2633 * 1.2494/95是周二/周三高点，高于10日移动均线切入位1.2469，目前已经成为支撑 * 空头失势，停止单设在1.2615 * 英镑/美元日线图：http://reut.rs/2onLt2V (编译 高琦 审校 张明钧)