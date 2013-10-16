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债券 | 2013年 10月 16日 星期三 20:16 BJT

更新版-美股业绩：美国银行第三季EPS为0.20美元，信贷损失拨备和支出下滑

不计会计调整，该行固定收益、外汇和大宗商品业务部门的销售和交易营收下降5.01亿美元至20亿美元，因当季很大一部分时间里债券交易下滑。

固定收益交易员在美联储9月中旬会议前的数周里表现不活跃，因预期其会宣布缩减购债计划规模。

美国银行执行长莫尼汉(Brian Moynihan)在一份声明中称：“这个季度贷款增速良好，信贷质量改善，存款余额创下记录。”

今年美国银行股价上涨了约23%，与KBW银行股指数涨幅一致。

今年9月美国银行出售所持中国建设银行 股份，套现14.7亿美元，这对其税前获利的贡献为7.5亿美元。(完) (编译/审校 王洋/杜明霞)
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