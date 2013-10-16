国际油市：石脑油较布兰特原油裂解价差跳升，印度炼厂将展开维护

路透新加坡10月16日 - 石脑油较布兰特原油裂解价差周三跳涨近9%，业界消息人士称因印度炼厂即将开始维护，市场预计供给将减少；同时来自欧洲的船货亦减少。
交易商预计欧洲运至亚洲的船货减少，因为通常在冬季左右，炼厂会更多地依赖石脑油，减少使用液化石油气(LPG)，亚洲石脑油裂解价差将因此受到支撑。
不过业界消息人士说，由于印度方面浮现一部分现货供给，印度石油公司(Indian Oil Corp, IOC)出售一艘11月初从Kandla装船的船货，石脑油裂解价差涨势受限。
这位消息人士补充称，之前还有来自印度巴拉特石油 和Mangalore Refinery and Petrochemicals 的船货招标，尽管印度第四季预计将迎来大面积的维护期。
汽油方面，供给预计料将充足。台湾中油公司于10月15日重启Talin炼厂的渣油流化催化裂解装置。该装置每天加工量达到8万桶。8月时该装置启动了例行维护。
分析师参与的路透调查显示，截至10月11日，美国汽油库存可能增加10万桶，给市场增添了更多偏空人气。根据美国能源资料协会(EIA)上周公布的数字，截至10月4日当周，汽油库存增加49,000桶。
由于美国政府关门，EIA本周将不会发布库存报告。
市场消息方面，熟悉情况的人士称，越南Dung Quat炼厂将从明年5月19日到7月9关闭进行维护。该炼厂加工量为13.5万桶/日。(完)
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(编译 洪曦; 审校 杜明霞)