重温稿-《综述》中国信贷反弹引央行关注，或动用数量型工具维持中性基调

* 外汇大幅流入，货币信贷扩张压力较大

* 央行表态意在强调将维持中性偏谨慎的政策取向--分析人士

* 央行或动用数量型工具回收流动性

* 银行减少发放个人房贷只为追求更高收益

作者 谢衡

路透北京10月16日 - 中国9月明显高于预期的新增贷款，引起了央行的关注。央行周三明确表态，近期贷款增速相对较快，货币信贷扩张的压力仍然较大。分析人士相信，央行此番喊话意在强调将维持中性偏谨慎的货币政策取向，告诫各家银行要严控贷款增速。

中国的外贸顺差继续扩大，外汇大幅流入。美联储上月又意外维持经济刺激措施不变，之前超调流出中国的资金亦或矫正回流。若中国央行要维持市场流动性不放松的话，恐将动用数量型工具。

“9月份的新增信贷没有收住，反而放大，整个三季度的新增贷款规模也是偏高。如果按照这个速度放贷的话，一定会突破全年的信贷增速目标。这恐怕不是央行愿意看到的，所以出来表个态，预计四季度各家银行会控制贷款的增速。”交通银行金融研究中心分析师徐博说。

中国9月新增人民币贷款近8,000亿元，高于预期，社会融资规模则高位回落。金融支撑实体经济的同时，表外融资扩张之势略有得到抑制，当月管理层在融资方式上应是“有保有压”。单月M2增速虽略有回落，但仍高于央行今年调控目标，整体物价在缓慢上升的通道中，限制着政策放松的空间。

央行新闻稿表示，信贷结构进一步改善，体现了“有保有压”。保”体现在对小微企业、“三农”和中西部信贷支持力度较强。9月末，小微企业贷款余额同比增长13.6%，相比大型和中型企业来说，分别高了2.2个和3.4个百分点；“三农”贷款余额同比增长18.6%，比各项贷款增速高了4个百分点。

“压”体现在对产能过剩行业贷款的严控。从数据上看，产能过剩行业贷款增速较低。9月末，产能过剩行业中长期贷款余额2.04万亿元，同比增长6.7%，自2011年7月以来，产能过剩行业中长期贷款增速一直处于个位数水平。

“一些货币政策措施，如加大差别准备金动态调整机制有关参数的调节力度、拓宽支农再贷款适用范围、适时增加再贷款再贴现额度、全面放开金融机构贷款利率管制等等，取得了一定的成效，信贷结构的调整符合宏观调控方向。"央行新闻发言人称。

统计数据显示，就三季度而言，总计新增贷款约22,000亿元。若按全年9万亿元的新增投放预期估算，三季度新增投放占比达24.2%，为近五年来最高。

徐博表示，四季度新增贷款单月投放会由于季节性安排有所降低，加之央行又及时出面表态，预计全年人民币信贷增量将可控制在约9万亿的水平。

**或用数量调节回收流动性**

中国央行表示，中国银行体系流动性供应总体上仍然比较充裕。下阶段银行体系流动性仍会继续处于合理适度的水平。

“最近人民币升值比较多，资金流入也比较多，这些信号比较一致。四季度传统上来讲，贸易情况也有利于资金流入。常规来讲，央行又不愿意放松，就需要有一些数量调节手段。”招商证券宏观经济研究主管谢亚轩称。

三季度末中国银行间资金面情况优于预期，虽然机构曾一度持有谨慎态度，但最终资金整体供给失衡情况并不明显。

央行新闻稿提供的数据亦显示，从银行间市场资金价格上看，9月份，同业拆借和债券回购加权平均利率分别为3.47%和3.49%，与上月基本持平。日平均利率高点与月平均利率的差距仅五、六十个基点，远低于近年来季末平均约200个基点的波动幅度，这充分说明市场利率比较稳定，波动幅度较小。

“另外，我们也要看到，受季节性、时点性等因素的影响，利率在季末、月末等时点适当上升是市场的正常情况。”央行新闻发言人称。

受存款准备金缴款及资金集中到期双重压力作用，十一长假甫归来，中国银行间市场资金面一度出现紧张，不过机构自身调整，加之央行公开市场逆回购施援后，流动性情况不断改善，且本周资金持续偏宽松。

谢亚轩认为，总体来看，中国央行的货币政策短期取向还会是中性的，即使有数量调节，现在更多地也是稳定预期。

央行表示，从总量上看，由于中国经济基本面总体稳健，经济也保持了平稳较快增长，特别是近几个月出口形势有所改善，贸易顺差持续高位增长，经济出现了回升向好的势头。国际上，美联储延迟退出QE。受这些因素影响，外汇流入明显增加，银行体系流动性增长有所加快。9月末，M2增长14.2%，增速比上年末高0.4个百分点。

在中国通胀小抬头，出口意外衰退背景下，人民币汇率惊现突破性走势。人民币兑美元即期 周三收盘价续刷新纪录高位。中国经济持续企稳迹象显现，而美国QE(量化宽松政策)未如期退出，人民币兑美元汇率的内生升值压力有所增加。

**银行为求高收益减少发放个人房贷**

中国央行并表示，房地产信贷政策方向没有改变。从调查上看，各商业银行并未出台明确的个人房地产按揭贷款停贷政策。

“但由于前三季度部分银行的个人住房贷款增长较快，9月以来，一些中小型银行在贷款结构方面有所调整，部分城市个人住房贷款的审批和发放时间有不同程度的延长。”央行新闻发言人称。

徐博表示，中国宏观经济出现企稳回升的迹象，加之现在对公贷款的收益率明显高于对个人发放住房贷款的收益率，所以商业银行出于自身收益的考虑，更愿意给企业贷款而减少了对个人的住房贷款发放。

“从政策上看，现在已经限购了，没有理由再在贷款上卡住有刚需的购房者，央行这次表态也旨在强调银行还是应该支持首次购房者。但估计这个对商业银行的影响不大，银行还是要追求自身利益最大化。”徐博说。

央行称，前三季度商业银行新增的个人住房贷款中，首次购房贷款占比达到76.5%，也就是说，超过了四分之三的个人住房贷款是首次购房贷款，客观上抑制了投资需求。

数据显示，9月末，主要金融机构（含外资）房地产贷款同比增长19%，增速比各项贷款增速高4.7个百分点。其中，个人住房贷款同比增长20.9%。前三季度，累计新增个人住房贷款占各项贷款新增额的17.2%。

9月末，全国保障性住房开发贷款余额6,863亿元，同比增长31.3%，增速比住房开发贷款增速高16.8个百分点。

央行并表示，将从在银行间市场上发行同业存单入手，待条件成熟时发行面向企业及个人的大额存单，逐步扩大金融机构负债产品的市场化定价范围，稳妥、有序地推进存款利率市场化改革。

下阶段，央行将继续实施稳健的货币政策，把握好稳增长、调结构、促改革、防风险的平衡点，适时适度预调微调，为经济结构调整与转型升级创造稳定的金融环境和货币条件。（完）