重温稿-《焦点》中国境内远期美元遭抛售，市场在恐慌中待指引

* 境内远期美元抛售令掉期升水暴跌

* 人民币即期突然升值触发远期结汇大潮

* 利率平价暂时失效，但或为掉期提供支撑

* 市场措手不及，等候央行方向提示

作者 李然/李文科

路透北京10月16日 - 人民币升值预期骤然升温，引发外汇远期市场的轩然大波。企业和银行纷纷抛售远期美元头寸，掉期点数下挫后相继触发多头止损卖盘，这种被称之为“多杀多”的惨烈市况，让整个市场弥漫着恐慌的气氛。

周三盘间，一年期美元掉期升水 一度跌至200点，回到2012年4月中旬时的水平。这意味着十一长假结束以来，一年期美元升水最大跌幅达到560点，大有跌至贴水的势头。

“跌成这样，利率平价已经解释不通了。”广发银行外汇交易主管黄毅说，9月末时一年以内各期限的价格就已经跌进了利率平价的“底部区域”，长假之后即使因美国债务上限等原因出现美元下跌，跌势也理应趋缓、跌幅受限才对。

上海另一股份行外汇交易主管说，“止损触发止损，这就像一个轮盘不停的转动，一波接着一波，太恐怖了。”

他表示，前段时间即期在6.12盘整了很长时间，市场上人民币升值预期逐渐变强，客户在价格高位做远期结汇，卖了太多美元给银行。这几天即期市场中疑似监管层干预的大行购汇突然消失，大家认为政策又允许人民币继续升值了，远端的美元拿在手上也没用，才引发了抛售大潮。

黄毅说，十一长假期间美国债务上限和退出QE（量化宽松）等话题的发酵，也加重了节后美元抛售压力。“节日前后企业的远期结汇量对比非常明显，很多企业客户还是担心美元走弱，所以长假以后就赶紧结掉。“

市场人士认为，从政策面分析，外管局于5月出台的汇发20号文将银行的外汇存贷比和综合头寸挂钩，这一方面限制了客户通过美元贷款结汇保值的途径，只能通过远期结汇保值，一方面银行又需要通过保留远期结汇形成的美元头寸，来满足综合头寸的监管要求。

华东一外资行交易员就表示，观察到某国有大行1年期和5年期的远期结汇盘子特别大，说明美元抛售已经给其积累的头寸带来很大压力。

参看去年以来1年美元掉期升水走势图，请点选链接 r.reuters.com/puj83v

参看周三（2013年10月16日）美元人民币掉期曲线与9月30日对比图，请点选链接r.reuters.com/quj83v

**掉期续跌空间或不大**

对于后期走势，市场人士多认为还需要等候央行的政策提示，否则恐慌性抛盘有可能继续打压美元升水。不过也有人认为掉期续跌的空间已经不大，因利率平价虽然在恐慌抛售中暂时失效，但仍然会为掉期提供支撑。

黄毅认为，超卖之后可能还有超卖，这可能一直要到客户结汇到价格不好不想再卖，或者购汇需求有所恢复。他认为短端掉期价格更为理性，不会太过于离谱，也会为掉期曲线提供支撑。

他并指出，由于掉期市场中长期恐慌性抛售的影响，目前掉期市场的利差降幅远大于利率市场，两个市场之间理论上已经出现套利空间。

“如果能拿到相对价格不高的美元，掉成人民币，人民币这边利率还没降下来，也是有一定空间可以做的。”他说。

当前拆借市场上，短端美元折借利率保持相对较低水平，如上海国际货币经纪公司 1年期出价2.50%，较LIBOR加193个基点，但隔夜出价仅为0.25%，较LIBOR加15个基点。

从周三日内走势观察，1年掉期升水在约14:30触及200点的低位后，开始有买盘出现，之后在200-380点之间宽幅振荡。

**市场措手不及**

本周以来即期和掉期市场的风云突变，让市场参与者们措手不及。

南方沿海某市股份行外汇产品销售人士称，对于即期汇率，他的客户目前保持观望态度，但在远期方面结汇很多，仍然可用恐慌性来形容。其客户主要是中资国有企业。

银行更感到手足无措。前述上海某股份行的交易主管直言，监管层在政策方面没有处理好，“银行本以为理解政策意图了，后来发现理解错了。或者说政策没有连贯性，突然转向了。”

在交易员们看来，目前市场的主动权仍在央行手里。即期方面，交易心理谨慎也是忌惮央行出手干预，一旦出现干预盘，即期汇市价格可能迅速翻转，出现巨大波动，风险也就陡升。

而坚持市场化改革方向的央行，这一段时期以来的市况，或许也不是它愿意看到的。招商证券宏观经济研究主管谢亚轩认为，央行在即期市场撤防6.12后，大家失去了主心骨后争相卖出美元，但就央行而言，一定程度上做出这种决定也是屈从于市场趋势，或者称为阶段性的渐次防御。