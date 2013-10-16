美国政经：参议院领袖“非常接近”达成财政协议--助手

路透华盛顿华10月16日 - 一位高级参议院民主党助手周三表示，美国参议院就上调债务上限和重开政府机构展开谈判正接近完成，可能会很快公布协议。

该助手还表示，有“迹象”表明一旦宣布达成协议，参议院可能会迅速加以通过。这可能意味着共和党参议员Ted Cruz等茶党运动者并不想设置程序障碍。

该助手称，旨在迅速于众议院通过的谈判也在进行。不过由于众议院中茶党的阻挠，过去类似的努力都无果而终。(完)