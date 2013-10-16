美国政经：参议院领袖“非常接近”达成财政协议--助手

标题新闻：西班牙3月消费者物价指数(CPI)终值为上涨2.3%，符合路透调查预估；2月为涨3%
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路透华盛顿华10月16日 - 一位高级参议院民主党助手周三表示，美国参议院就上调债务上限和重开政府机构展开谈判正接近完成，可能会很快公布协议。
该助手还表示，有“迹象”表明一旦宣布达成协议，参议院可能会迅速加以通过。这可能意味着共和党参议员Ted Cruz等茶党运动者并不想设置程序障碍。
该助手称，旨在迅速于众议院通过的谈判也在进行。不过由于众议院中茶党的阻挠，过去类似的努力都无果而终。(完)
(编译 王洋; 审校 杜明霞)
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但澳洲电讯股价一度重挫8.6%至2012年以来新低，此前竞争对手TPG Telecom Ltd在手机频谱标售中胜出，将使该公司服务覆盖范围达到80%的人口。
0640 GMT * 英镑/美元周二收在日线云区和10日移动均线上方，令走势转为上行 * 从30日移动均线拉起的升势，料推动汇价重返30日波林格区间上缘水准1.2628 * 200日移动均线构成的阻力位接近此处，在1.2633 * 1.2494/95是周二/周三高点，高于10日移动均线切入位1.2469，目前已经成为支撑 * 空头失势，停止单设在1.2615 * 英镑/美元日线图：http://reut.rs/2onLt2V (编译 高琦 审校 张明钧)