版本:
中国
市场报道 | 2013年 10月 16日 星期三 22:11 BJT

美国热股：美泰儿第三季获利超预估，受助于玩具产品需求

路透10月16日 - 玩具制造商美泰儿(Mattel)第三季获利高于华尔街预期，因美国女孩娃娃和怪兽高中公仔需求强劲。

美泰儿周三盘初劲扬3.69%，报43.09美元。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐