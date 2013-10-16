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市场报道 | 2013年 10月 16日 星期三 21:55 BJT

美国热股：纽约梅隆银行季度获利超预期，股价小张

路透10月16日 - 纽约梅隆银行 公布季度获利高于预期，因资金管理费用上涨，共同基金相关费用和外汇交易业务营收上升。

纽约梅隆银行周三盘初小幅上涨0.10%，报30.88美元。(完)
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