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市场报道 | 2013年 10月 16日 星期三 21:50 BJT

美国热股：贝莱德季度获利劲升15%，市场成长与客户需求提供助力

路透10月16日 - 贝莱德 称第三季获利大涨15%，因市场成长和全球全球散户及机构投资人的需求强劲。

贝莱德周三早盘上涨0.58%，报284.09美元。(完)
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