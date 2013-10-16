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债券 | 2013年 10月 16日 星期三 23:34 BJT

表格：美国财政部标售一年期国库券得标利率为0.160%，投标倍数为4.12

路透华盛顿10月16日 - 美国财政部称，其一年期国库券的荷兰式标售结果如下： 收益率(%) 高值 0.160 中值 0.150 低值 0.130 投资 0.162 价格/得标 价格 99.838222 高值得标比率 61.51% 投标倍数 4.12 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 22,000,014,800 总投标 90,562,026,800 竞争性投标得标 21,804,960,800 非竞争性投标得标 119,054,000 FED附加 0 发行细节 发行日 2013/10/17 到期日 2014/10/16 CUSIP码 912796CF4

CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)

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(编译 利棣儿; 审校 母红)
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