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债券 | 2013年 10月 16日 星期三 23:34 BJT

表格：美国财政部标售四周期国库券得标利率为0.240%，投标倍数为4.33

路透华盛顿10月16日 - 美国财政部称，其四周期国库券的荷兰式标售结果如下： 收益率(%) 高值 0.240 中值 0.190 低值 0.100 投资 0.243

价格/得标 价格 99.981333 高值得标比率 79.68% 投标倍数 4.33 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 20,000,115,200 总投标 86,525,395,200 竞争性投标得标 19,777,144,800 非竞争性投标得标 222,970,400 FED附加 0 发行细节 发行日 2013/10/17 到期日 2013/11/14 CUSIP码 912796AE9

CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完) 浏览美国公债标售指南页面，请点选 ；债券发行相关报导请点选

(编译 李军; 审校 利棣儿)
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