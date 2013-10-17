更正-****日韩经济指标预测--10月17日-10月24日****

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多51亿元
路透上海4月14日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过51亿元人民币。
(因英文表格有误，更正日本路透短观调查公布时间为“10月”，非“8月” ，并更正前值为“正12”，非“ 正13”) 以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 10月14日当周 10月16日(三) 2330 日本路透短观调查 10月 -- 正12 10月17日(四) 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 卖超22,257 外资投资日本股票(亿日圆) -- 卖超271 10月18日(五) 暂无重要经济数据公布 10月20日(日) 2350 日本出口(较上年同期) 9月 -- +14.7% 进口(较上年同期) -- +16.0% 贸易收支(亿日圆) -- 逆差9,603 10月21日当周 10月21日(一) 暂无重要经济数据公布。 10月22日(二) 暂无重要经济数据公布。 10月23日(三) 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- -- 外资投资日本股票(亿日圆) -- -- 10月24日(四) 2300 韩国国内生产总值(GDP)(较前季) 第三季初值 -- +1.1% (较上年同期) -- +2.3% 2330 日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期) 9月 +0.7% +0.8% 全国CPI(较上年同期) -- +0.9% 东京地区核心CPI(较上年同期) 10月 +0.3% +0.2% 东京地区CPI(较上年同期) -- +0.5% (完)
路透上海4月14日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过51亿元人民币。
以下为路透中文新闻为您整理的4月10日-14日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周微升0.18%，周初美联储加息预期提振美指至三个月高点，但地缘局势紧张以及随后美国总统特朗普称美元“太强”，终结此前连续反弹走势，人民币贬值压力略微缓解，但其间中国监管层亦对中间价启动过滤机制，中美就汇率问题表现默契，这料更加坚定短期汇率延续双向波动走势。且关注美国财政部汇率报告对中国的评论，借此观察特朗普的意图。 公开市场操作: --在连续空窗近三周后，中国央行公开市场当周恢复逆回购操作，单周并转为净投放700亿元人民币，同时还辅以投放839亿元PSL（抵押补充贷款）。但到期的逾2,000亿元MLF（中期借贷便利）并未续做，这在MLF创设以来也较为少见，亦显示货币政策中性偏紧基调仍在延续。
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