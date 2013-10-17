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亚洲 | 2013年 10月 17日 星期四 08:22 BJT

更正-****日韩经济指标预测--10月17日-10月24日****

(因英文表格有误，更正日本路透短观调查公布时间为“10月”，非“8月” ，并更正前值为“正12”，非“
正13”)
以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程：
    
    GMT时间  经济指标/活动                                 公布时段    预估值     前值 
    
    10月14日当周
    
    10月16日(三)
    2330     日本路透短观调查                                   10月       --      正12
    
    10月17日(四)
    2350     日本投资外国债券(亿日圆)                          前周       --  卖超22,257
             外资投资日本股票(亿日圆)                                     --    卖超271
    
    10月18日(五)  
    暂无重要经济数据公布
    
    10月20日(日)    
    2350 日本出口(较上年同期)                                   9月     --      +14.7%
             进口(较上年同期)                                           --      +16.0% 
             贸易收支(亿日圆)                                           --   逆差9,603
    
    10月21日当周
        
    10月21日(一)
    暂无重要经济数据公布。
    
    10月22日(二)
    暂无重要经济数据公布。
    
    10月23日(三)
    2350     日本投资外国债券(亿日圆)                          前周       --       --
             外资投资日本股票(亿日圆)                                     --       --  
    
    10月24日(四)
    2300  韩国国内生产总值(GDP)(较前季)                  第三季初值       --    +1.1%
                               (较上年同期)                               --    +2.3%
    2330  日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期)          9月      +0.7%   +0.8%
              全国CPI(较上年同期)                                         --    +0.9%
              东京地区核心CPI(较上年同期)                     10月      +0.3%   +0.2%
              东京地区CPI(较上年同期)                                     --    +0.5%  (完)
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